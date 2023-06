Soccer: Masimengo et Belone se greffent au Bleu et Or

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton, au soccer féminin, ont confirmé les arrivées de Grâce Masimengo et Gabrielle Belone en vue de la prochaine saison du Sport universitaire de l’Atlantique.

Masimengo, une Dieppoise de 17 ans, arrive à l’U de M après un stage de quatre ans au sein de l’Académie de haute performance du Nouveau-Brunswick. Elle a de plus évolué pour les Vedettes de l’école Mathieu-Martin l’automne dernier.

«Une équipe de soccer est comme une famille et je veux faire partie de cela. Je veux connaître de bonnes saisons, ce qui va me permettre de continuer ma carrière après l’université. Mon objectif à plus long terme est de jouer dans une ligue professionnelle et de faire partie de l’équipe nationale de la République démocratique du Congo», affirme Masimengo, dont les deux frères, Christian et Héritier, ont déjà porté les couleurs du Bleu et Or.

Belone, aussi âgée de 17 ans et originaire de Moncton, a partagé son temps entre les équipes de Codiac, du Nouveau-Brunswick, de l’Académie de haute performance et dans le circuit senior A féminin.

«Jouer avec les Aigles Bleues me donne à la fois de rester proche de la maison et de représenter la région, dit-elle. Je serai entourée de plusieurs autres joueuses avec lesquelles j’ai déjà joué.»