Une soirée importante pour les équipes de la Ligue de hockey junior des Maritimes

Alors que les équipes de la LHJMQ choisissaient leurs futures étoiles en fin de semaine à Sherbrooke, leurs petites sœurs de la Ligue de hockey junior A des Maritimes observaient attentivement le spectacle afin de mieux se préparer leur propre repêchage, qui s’amorce jeudi, dès 19h.

La nouvelle équipe du circuit, les Steamers de Westmorland Kent, vont profiter du premier repêchage de son histoire pour en faire un grand rassemblement au Centre JK Irving de Bouctouche, où la séance sera diffusée sur grand écran. Encore cette année, le repêchage se tient en ligne.

Comme les Steamers (alors qu’ils étaient encore connus comme étant les Lumberjacks de South Shore) ont terminé au dernier rang la saison dernière, ils détiennent le premier choix. Ils ont également le dernier choix du premier tour, ainsi que trois choix au deuxième tour.

À l’heure limite des échanges jeudi, les Steamers ont envoyé quatre joueurs aux Mariners de Yarmouth, soit le vétéran Nathan Carter (13-23=36), Will Chisholm (Olympiques de Gatineau), Jake Prince (Cole Harbour M18) et Hudson Clarke (Sydney Rush M18) en plus d’un choix de 3e ronde de 2024 (acquis des Rapides), contre le vétéran Reid Vos (22-27=49) et les droits sur son petit frère le défenseur Isaac Vos (Islanders de Charlottetown), en plus d’un choix de 1er tour et d’un choix de 6e tour en 2024.

Un peu plus tôt dans la journée, les Steamers envoyaient également le centre Colin Parker (4-17=21) aux Wildcats de Valley, contre un choix conditionnel du 7e tour en 2024.

Ce sont des joueurs qui ont exprimé le désir de continuer à jouer en Nouvelle-Écosse après le déménagement de l’équipe.

«Nous allons être très occupés», explique Justin Blackmore à propos du repêchage de jeudi.

Comme elle a le premier choix, la direction sait déjà qui elle choisira.

«Nous avons beaucoup discuté avec le joueur que nous prévoyons de prendre au premier rang», résume Blackmore, qui ne peut dévoiler son nom avant le début du repêchage.

Ce premier choix des Steamers et les deux choix territoriaux, Olivier O’Brien de Cocagne et Olivier LeBlanc de Notre-Dame, seront sur place à Bouctouche jeudi pour rencontrer les partisans.

Tigres de Campbellton

Dans le Nord, le repêchage sera l’occasion de construire les prochaines saisons.

«Si nous avons l’occasion de choisir un joueur (M18) qui aura un impact immédiat, nous allons le faire. Mais nous visons surtout les plus jeunes pour les années à venir», explique Charles LeBlanc, directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton.

«Nous avons quatre défenseurs qui reviennent et six ou sept attaquants pour former l’offensive. Il y a aussi des agents libres disponibles. Et bien entendu, nous avons aussi plusieurs jeunes recrutés l’an dernier qui devraient pouvoir faire le saut au junior A.»

LeBlanc n’exclut pas la possibilité de transactions lors du repêchage.

Les Tigres affirment compter sur environ 75 joueurs qui se disent prêts à rejoindre le club du Restigouche.

Blizzard d’Edmundston

Dans le Nord-Ouest, Steve MacPherson directeur général du Blizzard (et entraîneur adjoint des Flyers de Moncton), est dans une situation particulière. Il connaît très bien plusieurs espoirs pour les avoir épaulés dans les rangs mineurs à Moncton. MacPherson est DG de la franchise depuis ses jours à Dieppe (les Commandos). Il est également le recruteur des Maritimes pour l’Océanic de Rimouski.

«Nous avons perdu huit joueurs de 20 ans après la dernière saison, alors il faut les remplacer. Nous avons deux choix au premier tour (6e choix de Valley et 11e choix). C’est un boni.»

«Nous espérons choisir un joueur prêt à nous rejoindre à l’automne. Nous pourrions même échanger un de ces choix. Nous voulons garder des options à notre disposition», explique MacPherson.

Avec tant de départs, le DG du Blizzard cherche du talent dans à peu près toutes les positions. Certaines plus que d’autres.

«Nous avons perdu plusieurs défenseurs, alors nous devons les remplacer.»

Steve MacPherson confirme qu’ils étudient toujours de possibles transactions à l’ouverture du repêchage pour renflouer son banc. En plus de MacPherson qui était de la Coupe Telus 2022 avec les Flyers, le Blizzard peut aussi compter sur les services du recruteur Michel Gauvin des Remparts de Québec, champions en titre de la Coupe Memorial.

Rapides de Grand-Sault

Les Rapides de Grand-Sault attendaient que la poussière retombe après le repêchage de la LHJMQ pour arrêter leurs derniers choix.

«Si, par exemple, un défenseur a été sélectionné dans une équipe qui a déjà beaucoup de défenseurs, nous savons qu’il sera davantage disponible pour venir jouer dans la LHM», explique le directeur général des Rapides, Danny Braun.

«Nous essayons d’établir notre liste selon les joueurs qui pourraient jouer dans notre ligue. C’est ça le défi à ce niveau: il faut prendre des risques pour attraper les meilleurs joueurs aptes à jouer avec nous.»

Les Rapides ont aussi un alignement complet pour la prochaine saison.

«Nous allons alors choisir les meilleurs joueurs disponibles, peu importe la position. Nous n’avons que sept choix cette année. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi. Nous avons ajouté plusieurs joueurs au cours des dernières saisons. Sur papier, le camp d’entraînement s’annonce très compétitif».

Danny Braun s’attend aussi à ce que le marché des échanges soit plus actif jeudi que la semaine dernière.

Timberwolves de Miramichi

Dans l’Est, les Timberwolves de Miramichi attendent patiemment le grand jour avec le sentiment du devoir accompli. Nous avons rejoint le directeur-général, Kory Baker, de sa Finlande natale, où il passe ses étés à mener une entreprise familiale de jardinage. Tout le travail du DG pendant la saison estivale se fait très bien à distance, nous assure Baker.

«Nous avons fait nos devoirs. Il ne reste qu’à nous assurer que les joueurs que nous voulons sont dans le bon ordre», raconte Baker.

«Nous cherchons de gros travailleurs. Le travail surpasse le talent», soutient Baker, quand on lui demande ce que son équipe visera jeudi.

Les Timberwolves ont travaillé toute la journée sur de possibles échanges jeudi dernier, mais rien n’a été conclu avant la pause prérepêchage. Bougeront-ils davantage à la réouverture du marché jeudi?

Des critiques sur le nom des «Steamers»

«Je respecte l’opinion des gens, explique Justin Blackmore quand on lui demande de répondre aux commentaires sur les médias sociaux à propos du choix de leur nom. Mais nous soutenons la langue française et nous soutenons grandement la communauté acadienne. Malgré mon nom, ma mère est Acadienne et je suis fière d’être francophone. Il en va de même avec le propriétaire de l’équipe David Hinkley (originaire de Chéticamp).»

Il faut rappeler que le choix du nom a été proposé par des partisans francophones de la région.

«“West Kent” est tiré du nom Westmorland, mais ce nom ne se prononce pas très bien en français. Et on ne pouvait quand même pas l’écrire avec un “O”. Nous sommes tous des Acadiens qui sommes impliqués avec l’équipe et sommes fiers de l’être. Vous remarquerez d’ailleurs que notre logo incorpore le drapeau acadien.»