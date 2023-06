Tracadie a maintenant son parcours de disc golf

Le disc golf est l’une des sports d’été qui se développe le plus rapidement au Nouveau-Brunswick.

Seulement dans la région de Moncton, on compte plus de 700 adeptes de cette activité qui combine le frisbee et le golf.

Il y a présentement 13 parcours à travers la province.

Ils se trouvent à Sackville, Riverview, Dieppe, Hillsborough, Fredericton, Mactaquac et Sussex.

On devra en ajouter un 14e à cette liste sous peu puisque la ville de Tracadie vient d’aménager un beau parcours de neuf trous.

Le projet a été mené par le directeur adjoint de l’école La Villa des Amis, Néri Savoie, en partenariat avec le club Richelieu et la ville de Tracadie.

«Nous avons décidé de créer un terrain pour la communauté afin d’avoir une nouvelle activité pour bouger pendant la saison estivale», explique-t-il.

«Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux commanditaires pour aider à financer le terrain et s’assurer qu’il sera en fonction pour plusieurs années.»

Le parcours est situé derrière l’école, autour du terrain de soccer.

Les neuf trous s’étendent sur une distance de 1743 pieds.

«Nous avons des plus longs trous et des plus courts avec différents niveaux de difficultés également. On pense que notre terrain est l’endroit idéal pour apprendre à jouer et débuter ce très beau sport», explique Néri Savoie.

«Nous avons déjà un projet de classe extérieure sur le terrain arrière et nous étions à la recherche de nouvelles idées pour créer une activité communautaire pour placer au centre du beau terrain qu’on avait derrière l’école.»

Ce parcours est le premier du genre dans la Péninsule acadienne.

«Nous sommes très fiers d’être le premier dans la région, dans l’espoir que ce projet va créer des petits dans les prochaines années», avance le directeur adjoint.

Les instigateurs du projet souhaitent attirer des nouveaux adeptes et faire grandir le sport dans toute la région.

Des sessions de formations avec des experts sont déjà prévues pour permettre aux débutants de s’améliorer rapidement.

«Nous travaillons sur ce dossier et nous aurons bientôt de belles surprises pour les gens de la communauté», promet Néri Savoie.

Un sport accessible

Un des gros atouts du disc golf, c’est qu’il s’agit d’une activité très abordable pour n’importe qui.

Une trousse de départ coûte environ 30$.

On peut y ajouter le plaisir de marcher dans la nature par une belle journée d’été.

«Une ronde sur notre terrain va durer en moyenne 60 minutes. Depuis la publication de la page Facebook Discgolf PA, la réaction est très positive et nous avons déjà reçu des messages de joueurs provenant de la Péninsule acadienne, mais aussi des autres provinces, de gens qui seront en vacances dans la région cet été», note celui qui est aussi enseignant d’éducation physique à l’école La Villa des Amis.