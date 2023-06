Levesque et Cormier champions provinciaux du contre-la-montre à Memramcook

Florence Levesque n’aurait pas dit non à un doublé à Memramcook, mais une deuxième place dans le 90 km sur route, après sa brillante victoire de samedi dans le contre-la-montre de 10 km, la réjouit amplement.

La jeune Dieppoise aura quand même réussi à talonner Rachel Garland, du Radical Edge de Fredericton, une bonne portion de la course, mais ses jambes ont refusé d’en donner plus quand sa rivale, à l’avant dernière boucle, a décidé d’ouvrir la machine.

«Ç’a été une bonne fin de semaine, dit-elle. Je suis pas mal satisfaite. Dans le contre-la-montre, j’étais confiante et pas du tout stressée. Quand je suis calme, je performe mieux. Et puis, il faut dire que je connais très bien le tracé. Je pourrais le faire les yeux fermés.»

Pour l’épreuve de 90 km, la confiance avait un brin disparu. D’abord parce que les longues distances ne sont pas nécessairement sa spécialité, mais aussi en raison de la température.

«En me levant ce matin, j’étais pas mal découragée quand j’ai vu la météo, s’est exclamé Levesque en riant. Disons que j’étais pas mal stressée au premier tour. Puis, tu finis par oublier ça et tu penses juste à terminer la course. Je ne m’étais malgré tout pas fixée d’attente. Dans l’avant-dernier tour, Rachel a décidé d’accélérer lors de la montée et je l’ai laissé aller. Je n’avais plus de jus», raconte celle qui a représenté le Nouveau-Brunswick aux derniers Jeux du Canada à Niagara.

Si sa coéquipière des jeux Laurence Arseneau a pris la deuxième place au contre-la-montre, la jeune femme de Beresford a dû se contenter du troisième échelon dans la course sur route. Il est vrai toutefois que son vélo a refusé de collaborer, principalement la chaîne.

Dans le contre-la-montre, Levesque a triomphé en 15min37, suivie d’Arseneau (15min55) et la Néo-Écossaise Julia Snelgrove (15min56).

Pour ce qui est de la course sur route, Rachel Garland a complété en 2h52min59, suivie de Levesque (2h56min36) et Arseneau (2h59min53). Comme les deux courses comptaient pour les titres provinciaux, Garland est donc la reine sur route et Levesque la championne provinciale du contre-la-montre.

Sébastien Cormier, de l’équipe Mke’s Bike Shop, n’est pas peu fier de son titre provincial du contre-la-montre, samedi. – Gracieuseté

Le titre à Cormier

Du côté de l’élite homme, si le Néo-Écossais Jeffery Muise l’a aisément emporté dans le contre-la-montre en 12min47, le titre provincial revient tout de même à Sébastien Cormier, de Petit-Rocher.

L’athlète de Petit-Rocher, qui porte les couleurs du Mike’s Bike Shop, a été le premier Néo-Brunswick à compléter la course en 13min10.

Andrew Buzzell (13min13,373), du Fitworks de Moncton, et Denis LeBlanc (13min13,809), du Vélokent de Cocagne, l’ont accompagné sur le podium.

Dimanche, les choses allaient également plutôt bien pour Sébastien Cormier dans la course sur route de 100 km. Il suivait tant bien que mal le peloton de tête quand, dans la dernière boucle, ces derniers ont profité de deux montées consécutives pour le distancer. Il s’est finalement contenté du 18e rang en 2h43min57.

«J’ai réussi à les suivre dans la première montée qui allait vers l’église, mais dans la deuxième mes jambes ne voulaient plus. Les autres étaient vraiment plus expérimentés que moi dans ce genre de course. Je suis cependant pas mal fier de mon contre-la-montre, surtout qu’il s’agissait seulement de ma deuxième compétition à vie avec un vélo de route», mentionne Cormier, dont le prochain rendez-vous est une course sur route en août sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans l’épreuve sur route, les Néo-Écossais Liam Arthur Faubert et Kieran Sharpe sont arrivés roue à roue en première position en 2h38min12. En troisième place, on retrouve un autre athlète de la Nouvelle-Écosse, Lynden Doyon, qui a complété en 2h39min01, le même chrono que les trois gars qui l’ont suivi, sont le Prince-Édouardien Derek Hughes, le Néo-Brunswick Jeffrey Wesselius et le Néo-Écossais Chris Algar.

Wesselius, qui est le frère du marathonien Lee Wesselius, est donc le champion provincial de la course sur route en 2023.

Notons par ailleurs la neuvième position de Maxime Ouellette, de Drummond, avec un temps de 2h39min06.

Au niveau expert, les gagnants de la course sur route ont été Justin Hebb et Carina Ouellette. Jean Léger et Sylvie Gallant ont fait de même dans la division sport. Du côté M19, la palme est allée Mikaya Hoyt-Hogan, alors que Rein Jones et Molly Flynn l’ont emporté dans le M17.

En ce qui concerne le contre-la-montre, les gagnants du groupe expert ont été le Néo-Écossais Yariv Wolfe, de Halifax, auteur d’un chrono de 14min01, et la Prince-Édouardienne Amy Hall, de Charlottetown, qui a ramené un temps de 15min35. Dans la division M19, Maxime Ouellette, de Drummond, l’a aisément emporté en 13min07. Du côté féminin, Mikaya Hoyt-Hogan, du Radical Edge de Fredericton, a fait de même en 16min18.

Dans la division M17, Rein Jones et Molly Flynn, également du Radical Edge, se sont respectivement imposés en 14min39 et 16min18. Enfin, dans la division sport, Mark Bowman, de l’Île-du-Prince-Édouard, a gagné chez les hommes en 16min53, pendant que Natalie Cormier, de Memramcook, était couronnée chez les femmes en 16min26.