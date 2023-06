Le Poséidon de la Péninsule acadienne dévoile ses couleurs

C’est sous les couleurs sarcelle, bleu marin, gris et blanc que le Poséidon de la Péninsule acadienne fera ses débuts en septembre dans la Ligue de hockey junior B du Nouveau-Brunswick.

En plus des couleurs de l’équipe, l’organisation du Poséidon a aussi dévoilé en primeur au journal le nom de son commanditaire majeur, soit UNI.

«Les chandails sont présentement en train d’être fabriqués et nous devrions les avoir dans environ six semaines. C’était important pour nous d’avoir le bleu marin. Ça représente bien sûr la mer et ça va bien avec le logo du club», affirme le directeur général et entraîneur-chef du Poséidon, Léonce David.

Les couleurs du Poséidon de la Péninsule acadienne seront le bleu marin, le sarcelle, le gris et le blanc. – Gracieuseté

«UNI, pour sa part, a accepté de parapher une entente de trois ans avec l’équipe. Ce contrat comprend, entre autres, l’achat des chandails et des pièces d’équipement. Nous sommes vraiment heureux de les compter dans ce projet», indique David.

Le d.g. du Poséidon a par ailleurs annoncé la signature prochaine d’un sixième joueur, en plus d’un groupe de six joueurs qui prendront part au camp d’entraînement.

Ainsi, après Yanic Hachey (Rivière-du-Portage), Martin Duguay (Caraquet), Hugo Roussel (Le Goulet), Mikaël Fontaine (Caraquet) et Samuel Landry (Maltempec), voilà qu’Alexis Landry, d’Anse-Bleue, s’apprête à apposer sa signature sur un contrat. Ce dernier deviendra du même coup le premier joueur âgé de 21 ans à rejoindre les rangs du club.

Rappelons que le Circuit junior B permet à chaque équipe de compter sur trois joueurs de 21 ans.

Les autres joueurs confirmés pour le camp sont par ailleurs Marc-Antoine Duguay (Caraquet), Cédric St-Pierre (Tracadie), Nicolas Ward (Shippagan), Raphaël Fournier (Allardville), Tomas-Guy Roy (Shippagan) et Jonathan Baldwin (Maisonnette).

Léonce David a de plus fait savoir que le camp d’entraînement du Poséidon va s’amorcer pendant le premier week-end de septembre et qu’une quarantaine de joueurs devraient se présenter au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet.

«Nous n’avons pour l’instant que six joueurs qui sont confirmés pour la prochaine saison, alors nous lançons l’appel à tous les hockeyeurs de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur âgés entre 17 et 21 ans à se présenter au camp. L’invitation est également bonne pour les étudiants du Collège de Caraquet et de l’Université de Shippagan», a tenu à préciser Léonce David.

Le Circuit provincial junior B comprend aussi les Koyotes de Kent, le Vito’s de Moncton, les Knights de Cap-Pelé, le Sting de Southern, le Thunder de Sunny Corner, les River Cats de Tri-County et les Panthers de Western Valley.