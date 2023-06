Repêchage de la LHM: les Tigres ont misé sur l’expérience

Contrairement aux autres clubs de la LHM qui ont principalement misé sur les joueurs nés en 2007, les Tigres de Campbellton ont plutôt opté pour une stratégie différente lors du repêchage, la semaine dernière. Ainsi, six de leurs huit sélections sont des bonhommes de 2005 et de 2006. Ça mérite une explication.

Et bien la raison est à la fois simple et logique.

Après mûres réflexions, les Tigres en sont tout bonnement venus à la conclusion que les patineurs un brin plus vieux sont davantage prêts à venir prêter main forte au club.

«C’est la stratégie que nous avons décidé d’adopter, affirme le directeur général Charles LeBlanc. Nous tentons le coup cette année. Nous savions que les autres équipes allaient surtout se concentrer sur les 2007, alors que dans la majorité des cas ces jeunes ne seront disponibles que dans deux ans.»

Les Tigres sont même d’avis que deux joueurs repêchés jeudi dernier, possiblement trois, seront en mesure d’entamer leur carrière junior dès cette saison.

«Nous avions ciblé deux 2005, Finn Morris et Jack Dwyer (ce dernier est le fils de Gordie Dwyer), que nous croyons capables d’intégrer tout de suite l’alignement, confie LeBlanc. Ils étaient définitivement deux des meilleurs joueurs de leur âge sur le marché. Même si nous avons repêché des joueurs plus âgés, nous n’avons quand même pas sacrifié dans le talent.»

Morris, un défenseur, et Dwyer, un attaquant, repêchés respectivement dans les rondes 4 et 9, viennent de compléter leur stage M18 avec les Knights de Charlottetown et le Wild de Kensington.

Le troisième joueur qui pourrait convaincre l’équipe de le garder est le premier choix du club, le huitième au total, l’attaquant choix Brady Burke, du Wolfpack de Cole Harbour. Il vient d’ailleurs de connaître une très solide campagne dans le Circuit M18 de la Nouvelle-Écosse. En 35 duels de saison régulière, Burke a amassé 30 points, dont 13 buts. Il a continué son bon boulot en séries éliminatoires, comme le confirment ses six buts et une passe en 10 rencontres.

Notons que Burke a aussi été invité au camp d’entraînement du Titan d’Acadie-Bathurst.

«Brady est un joueur qui a une touche de marqueur et qui se démarque dans sa façon de jouer en échec-avant, mentionne le recruteur-chef des Tigres, Mike Hachey. Il joue de la bonne façon sur les 200 pieds de la patinoire. Ce n’est pas le plus grand à 5 pieds 10 pouces, mais il n’a peur de rien. Son effort sur la glace est toujours au plus haut niveau. Il mérite aussi amplement son invitation au camp du Titan.»

Mike Hachey ne tarit également pas d’éloges à l’endroit du défenseur Jack Brown, du Rush de Sydney.

«C’est un petit défenseur à caractère défensif qui apporte du jeu physique. Il joue durement le long des bandes. Il a beaucoup de caractère. Lui, il joue vraiment pour le logo de son club. Nous l’aimons beaucoup et nos partisans vont l’adorer», indique Hachey.

À part le gardien Samuel Quimper qui se veut un choix territorial, le seul 2007 sélectionné jeudi par les Tigres a pour nom Carson MacKenzie, un attaquant de 5 pieds 11 pouces et 160 livres évoluant pour les Knights de Charlottetown.

«Son potentiel offensif est très grand, soutient Mike Hachey. Comme nous n’avions pas de choix en 6e et 7e rondes, nous sommes très contents de l’avoir eu au 8e tour. Nous croyons avoir choisi un joueur qui va devenir dans quelques années un gros morceau de notre équipe. Il sera selon nous l’un des meilleurs joueurs du M17 la saison prochaine.»

Notons enfin le gardien Colby Brown, des Weeks Crushers de Pictou, que l’équipe à sélectionné en 10e ronde.

Brown a connu toute une saison en gagnant 15 de ses 16 décisions tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 2,31 et un taux d’arrêts de ,921. Il a poursuivi son bon travail dans les séries éliminatoires en gagnant ses sept décisions et en maintenant une moyenne de 2,63 et un pourcentage d’efficacité de ,904. Puis, au tournoi de la coupe Telus, il a été là aussi excellent comme en témoignent sa moyenne de 3,59 et son taux d’arrêts de ,918.

C’est sans oublier que le temps d’une partie, comme joueur affilié, il a porté les couleurs des Bulldogs d’Antigonish dans la Ligue junior B de la Nouvelle-Écosse. S’il a perdu son duel, il a néanmoins réalisé 42 arrêts dans un revers de 2 à 1 face aux Scotians de Pictou County.

«C’est un jeune gardien qui joue avec calme et qui possède une très bonne technique», indique Mike Hachey.

Samuel Quimper, le gardien devin

Quand Samuel Quimper a complété la dernière saison avec l’Académie Champions, une école privée installée à Fredericton, il s’était forgé un plan en trois étapes. S’il était déjà clair dans sa tête qu’il voulait rejoindre le Moose du Nord dans le M18, il rêvait aussi d’être repêché à la fois par le Titan d’Acadie-Bathurst et les Tigres de Campbellton. Il a vu juste dans tout.

«Ç’a été parfait», s’est exclamé le sympathique Saint-Quentinois, lundi matin, alors qu’il venait tout juste de quitter le gymnase en banlieue de Montréal, où il participe en ce moment au camp d’été de Paramount Hockey.

«Ça faisait déjà longtemps que j’avais pris la décision de jouer dans le M18, mais quand j’ai vu Charles LeBlanc au camp organisé par le Moose, le mois dernier, je me suis douté qu’il était là pour venir voir Logan (Mallaley) et moi. J’avais une bonne idée que je serais l’un des choix territoriaux. Pour le Titan, ç’a été une plus belle surprise. Mon plan a bien fonctionné. Je suis là où je voulais être», révèle le portier de 5 pieds 10 pouces et 175 livres.

Quimper, qui a célébré son 16e anniversaire le 7 juin, sait fort bien que son brio aux Jeux du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard, en février, a en quelque sorte changé sa vie. Si sa moyenne de buts alloués est plutôt modeste à 3,78, c’est surtout son taux d’arrêts qui retient l’attention, lui qui a maintenant un excellent pourcentage de ,945.

«J’étais en mission dans ce tournoi, dit-il. Je voulais juste montrer à tout le monde que j’étais capable de compétitionner contre les meilleurs.»

À la blague, l’auteur de ces lignes lui demande s’il y a un quatrième rêve dans son plan de match estival.

«Oui, lance-t-il en riant. Je veux maintenant obtenir le départ du match préparatoire que le Titan va disputer au Centre culturel de Saint-Quentin (8 septembre). Ça serait vraiment cool de jouer une partie de la LHJMQ dans ma ville.»

«Sinon, j’ai l’intention de profiter des camps du Titan et des Tigres pour me faire un nom. Je veux mettre mon pied dans la porte des deux équipes pour d’éventuels rappels pendant la saison. J’ai également hâte d’aider le Moose. Je crois que nous allons avoir une bonne équipe et que nous allons réussir la meilleure saison depuis que le Moose est installé dans la région Chaleur», termine Samuel Quimper.

Un drôle de coup du destin

Le recruteur-chef des Tigres de Campbellton, Mike Hachey, est de ceux qui croient qu’il y a dans la vie une main invisible qui nous dicte la marche à suivre.

Il cite en exemple un événement de la semaine dernière, quand les Tigres ont sélectionné l’attaquant Logan Mallaley, du Moose du Nord.

Si Hachey savait déjà qu’il y avait du sang Mallaley en lui du côté de sa mère, il était cependant bien loin de s’imaginer que le lien qui l’unissait au jeune hockeyeur allait encore plus loin.

«J’ai appris après le repêchage que son père est Chris Mallaley, un gars contre qui j’ai joué pendant la saison 1999-2000. J’étais à l’époque le gardien des Flyers de Moncton dans le midget AAA (M18) et Chris était le gardien des Tigres de Campbellton», raconte Hachey.

«Le plus drôle c’est que chaque fois que les deux équipes s’affrontaient, je prenais toujours la peine d’aller jaser un peu avec Chris. Dans ce temps-là, il n’y avait pas de Facebook ou autres médias sociaux. Si tu voulais connaître les autres joueurs d’ailleurs, il fallait aller leur parler. Une fois, je me souviens qu’un arbitre s’est même interposé entre nous deux parce qu’il croyait que nous allions nous battre. Mais non, nous ne faisions que jaser amicalement», raconte Hachey en riant.

Logan Mallaley a été l’une des deux sélections territoriales des Tigres, la semaine dernière.