Le Titan invite trois Ontariens à son camp des recrues

Le Titan d’Acadie-Bathurst vient de confirmer les sept premiers agents libres qui se présenteront au camp des recrues à compter du 15 août. Dans ce groupe, on retrouve le premier choix des Tigres de Campbellton, Brady Burke, ainsi que trois Ontariens qui devraient retenir l’attention.

Le recruteur-chef Sammy Mayers ne tarit pas d’éloges à l’endroit de Burke, un Néo-Écossais de 16 printemps (il aura 17 ans en octobre) qui vient de connaître une bonne saison avec le Wolfpack de Cole Harbour (M18).

L’attaquant de 5 pieds 10 pouces et 185 livres pourrait bien être la surprise du camp.

«C’est un joueur qui a beaucoup de caractère et qui se démarque par son travail en échec-avant. Il joue de façon responsable sur les 200 pieds de la patinoire. Il a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe de Cole Harbour en deuxième moitié de saison», révèle Mayers.

Le Titan s’est même interrogé à l’idée de le repêcher lors de l’encan, mais a finalement décidé de prendre le risque qu’il ne soit pas choisi. Il l’a aussitôt invité après le repêchage.

«Les recruteurs des équipes du Québec ne portent généralement pas beaucoup d’attention aux patineurs de 17 ans des Maritimes, parce que c’est déjà beaucoup de travail de se concentrer sur tous les joueurs de 16 ans. De notre côté, nous l’avions toujours à l’œil», indique Mayers.

Le recruteur-chef du Titan croit également aux chances de Braxton Ross, un attaquant de 18 ans de 5 pieds 10 pouces et 161 livres qui a amassé 33 points (18-15) avec les Sénateurs d’Ottawa dans la CCHL. Il a d’ailleurs aidé le club à remporter le championnat de ce circuit junior A de l’Ontario lors des deux dernières années. Ross a été un choix de 6e ronde des Otters d’Erie (OHL) en 2021.

Le défenseur Adamo Zingaro, un pan de mur de 6 pieds 5 pouces et 190 livres âgé de 18 ans, en est un autre qui pourrait faire des étincelles au camp. Cet arrière droitier à caractère défensif, se distingue par son jeu physique et qui n’est pas timide à distribuer des mises en échec. Mayers a toutefois hâte de voir si son coup de patin est de niveau junior majeur.

La saison dernière, avec les Tigers d’Aurora dans l’OJHL, le colosse a récolté six mentions d’aide en 45 duels. Zingara a été un choix de 10e tour des IceDogs de Niagara (OHL) en 2021.

Le troisième ontarien, l’ailier droit de 6 pieds et 170 livres Calvin Crombie, des Corsaires de Caledonia dans la GOJHL, a été fort productif comme en témoigne son total de 54 points (21-33) en 50 parties. Crombie, qui aura 18 ans en septembre, a été un choix de 15e ronde des Knights de London (OHL) en 2022.

Mayers refuse toutefois de s’avancer sur les chances de ces trois joueurs de l’Ontario de se tailler une place au sein du club.

«J’ai appris au fil du temps à être sceptique à l’égard des joueurs venant de l’Ontario. Ils doivent d’abord nous prouver qu’ils sont capables d’apporter leur jeu au niveau supérieur. Si l’un d’entre eux peut devenir un joueur régulier, ce sera formidable. Nous le saurons seulement en août», prévient-il.

Les trois autres invités sont l’attaquant québécois Mathias Loiselle, un costaud de 6 pieds 2 pouces et 195 livres, le défenseur Justin Grégoire, et le petit gardien de 5 pieds 9 pouces et 160 livres en provenance de l’Île-du-Prince-Édouard, George Gallant.

«Loiselle, c’est un gros bonhomme qui a une belle touche offensive. Il a marqué 25 buts en 30 matchs pour la polyvalente Marcel-Landry, une ligue dont les meilleurs clubs sont du niveau du midget Espoir», souligne Sammy Mayers.

«Pour ce qui est de Gallant, il me rappelle beaucoup Chad Arsenault. Il a maintenu d’excellentes statistiques avec le Wild de Kensington (3,09; ,924). En fait, il a été de l’avis de plusieurs le meilleur gardien de la ligue la saison dernière», raconte Sammy Mayers.

Grégoire, qui évoluait la saison dernière pour l’Académie de hockey de l’Ontario, est un arrière de 5 pieds 11 pouces et 155 livres doté d’un certain potentiel offensif.

Sammy Mayers ajoute que de trois à quatre autres agents libres seront annoncés dans les prochaines semaines.

Si le camp des recrues s’amorce le 15 août, les vétérans, eux, ne se présenteront que le 20 août.