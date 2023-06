LHM: de nombreux ajouts chez les Rapides de Grand-Sault

N’eut été de la pandémie, les Rapides de Grand-Sault auraient déjà goûté aux séries éliminatoires au printemps de 2021. Mais voilà, le destin en a décidé autrement et l’équipe n’a toujours pas participé à la «vraie saison» depuis son déménagement de Woodstock en 2018. Ça pourrait toutefois changer en 2023-2024.

Le directeur général Danny Braun insiste d’ailleurs pour dire que l’objectif numéro un des Rapides est de prolonger leur saison au printemps prochain.

Et pour y arriver, Braun est déjà à l’œuvre pour donner à son entraîneur Greg Leland le meilleur club possible.

Avec les départs de Yannic Bastarache, Ben Diamond, Mathis Huot et Joshua Russell à l’attaque, Evan Bellamy et les frères Dickie, Jack et Ian, en défensive, en plus des deux gardiens Frédéric Plourde et Charles-Antoine Julien, le d.g. des Rapides a été fort occupé dans les dernières semaines.

Danny Braun a par exemple mis la main sur les attaquants Tate Brenner et Cole Kerr, deux joueurs que les Western Capitals de Summerside lui ont refilé pour compléter la transaction qui a envoyé Jack Campbell de l’autre côté du pont de la Confédération en janvier.

«Ce sont deux joueurs avec un bon potentiel offensif, mentionne Braun. Brenner, nous croyons qu’il évoluera au sein de notre top-6 à l’attaque. Kerr, lui, est un jeune qui évoluait la saison dernière pour le Vito’s de Saint-Jean dans le M18.»

Danny Braun a aussi été faire le plein au Québec, plus précisément à Sherbrooke. Il a entre autres convaincu l’agent libre et défenseur Mika Audibert de parapher une entente avec le club. Le d.g. est aussi en pourparlers avec le gardien Adam Lecours et l’arrière Elliot Marois. Les négociations vont bon train et Braun est confiant de les voir au camp d’entraînement. Ajoutez à cela l’attaquant Jérémy Boulanger, un hockeyeur de 20 ans qui évoluait aux États-Unis l’hiver dernier. Boulanger sera au camp. Ces quatre joueurs ont en commun d’être de bons amis.

«Dans le hockey junior A, les joueurs sont souvent de bons recruteurs pour les équipes», mentionne Braun pour expliquer l’arrivée massive de Sherbrookois au sein du club.

Braun est également dans l’attente d’une heureuse nouvelle concernant l’attaquant Alexis Cournoyer, des Sea Dogs de Saint-Jean. Âgé de 20 ans, Cournoyer est loin d’être garanti d’un poste et pourrait donc poursuivre sa carrière avec les Rapids qui détiennent ses droits dans la LHM. Si c’est le cas, Cournoyer devrait former un duo du tonnerre avec Dominic LeBlanc.

Parmi les autres joueurs qui seront de retour, outre LeBlanc, on retrouve les avants Ethan Johnson Bryce Thomson, Marc-Antoine Belzile et Adam Reeding, de même que les défenseurs Jonathan Cormier, Will Morrison, Hunter Hartley et Alexandre Michaud. Danny Braun s’attend de plus à voir l’arrière Marco LeBlanc, de même que les attaquants Ben Aucoin, Seth Thompson et Jonah Leard, batailler sérieusement pour un poste avec l’équipe.

En bref… Danny Braun a bien rigolé quand l’auteur de ces lignes lui a demandé si les Steamers de West-Kent l’ont appelé pour s’informer sur la disponibilité de l’attaquant Dominic LeBlanc. «Ils m’ont effectivement appelé, lance-t-il. Ils veulent ajouter des joueurs locaux dans leur alignement. Mais Dominic va rester ici. Nous n’avons pas l’intention de le bouger. Nous croyons qu’il sera l’un des 10 meilleurs joueurs de la ligue la saison prochaine. Il va définitivement être notre leader à l’attaque». LeBlanc, auteur de 60 points (29-31) la saison dernière, est originaire de Shediac… Six des sept joueurs sélectionnés par les Rapides lors du récent encan sont des patineurs nés en 2007. Ils ne devraient pas en principe se tailler une place avec le grand club. Toutefois, les Rapides ont sélectionné le gardien Clay Ryan au 8e tour. Le Terre-Neuvien a présenté d’excellentes statistiques avec les Growlers de Pinnacle (2,40; ,910). Ryan a d’ailleurs mené son club au championnat de sa ligue au cours des deux dernières campagnes… Le défenseur Evan Bellamy ira poursuivre son développement dans la BCHL avec les Spruce Kings de Prince George. Il s’agit d’une énorme perte pour les Rapides…

Luc Morais est aux anges

Luc Morais, des Flyers de Moncton, est le premier choix des Rapides de Grand-Sault au récent repêchage de la LHM. – Gracieuseté: Normand A. Léger

Comme plusieurs jeunes talents de son groupe d’âge, Luc Morais n’est pas à la veille d’oublier les deux dernières semaines.

D’abord sélectionné en 10e ronde (178e rang) par les Wildcats de Moncton lors de l’encan de la LHJMQ, le petit défenseur des Flyers de Moncton a ensuite été le premier choix des Rapides de Grand-Sault, le quatrième choix au total, pendant le repêchage de la LHM.

«C’est plaisant d’avoir été choisi par les Wildcats, mon équipe locale, révèle le Dieppois qui a cependant grandi à Bathurst. Je suis également content que les Rapides m’aient choisi. Ce sont deux bonnes organisations. À Grand-Sault, j’y ai même un peu de famille.»

Si Luc Morais s’est dit un peu surpris d’avoir été sélectionné aussi rapidement par les Rapides, il avait néanmoins le sentiment que l’équipe s’intéressait beaucoup à lui.

«J’ai eu quelques bonnes conversations avec eux dans les derniers mois», confie-t-il.

Le directeur général des Rapides, Danny Braun, confirme l’intérêt que lui portait l’équipe avant le repêchage.

«Nous aimons beaucoup ce jeune, mentionne Braun. Ce n’est pas le plus grand, ni le plus gros, mais il joue comme si il l’était. Il est très compétitif. C’est également un excellent patineur qui bouge bien la rondelle.»

Morais, lui, se décrit comme un arrière à caractère défensif qui est néanmoins capable de supporter l’attaque à l’occasion.

«Je suis surtout prêt à faire n’importe quoi pour aider mon équipe à gagner, précise-t-il. Je suis un petit défenseur, mais je joue quand même un jeu physique. Je suis le genre de joueur que tu n’aimes pas jouer contre.»

La saison dernière, le défenseur gaucher de 5 pieds 9 pouces et 166 livres a récolté un but et huit passes pour neuf points en 33 duels. Il a également pris part aux Jeux d’hiver du Canada, où il a surpris avec cinq points (2-3) en six parties.

Les autres sélections des Rapides lors de l’encan de la LHM sont les gardien Scott LeBlanc, des Saints de Mount Academy, et Clay Ryan, des Growlers de Pinnacle, les arrières Will Reynolds, des Caps de Fredericton, et Jack Marnell, de l’Académie Champions, de même que les attaquants Declan Kennedy, des Growlers, et Zackarie Michaud, de l’Académie Champions.

Tous sont nés en 2007 à l’exception de Ryan qui est un joueur né en 2005.

Mika Audibert pourrait devenir un favori de la foule

Mika Audibert sera l’un des nouveaux défenseurs des Rapides de Grand-Sault en 2023-2024. – Gracieuseté: Dany Germain

Le nom de Mika Audibert ne sonne probablement aucune cloche dans la tête des amateurs de hockey de Grand-Sault, mais ça pourrait changer très rapidement.

Le nouveau défenseur des Rapides n’a semble-t-il pas son pareil pour distribuer des grosses mises en échec.

«J’aime le jeu physique, affirme le Sherbrookois qui a toutefois grandi à Briançon, en France. Je ne suis pas le plus gros, mais je n’ai vraiment pas peur d’aller dans les coins contre les gros attaquants des autres équipes. J’aime donner des mises en échec.»

Audibert, qui va célébrer ses 18 ans le 13 août, ne s’est pas fait prier pour s’entendre avec les Rapides. C’était même son souhait de venir jouer dans les Maritimes.

«Il y avait quelques autres clubs de la LHM qui étaient intéressés, mais j’ai finalement choisi de venir ici. J’ai bien aimé mes conversations avec l’entraîneur (Greg Leland) et le d.g. (Danny Braun), en plus d’avoir vu sur internet des photos de la ville que je trouve très belle», raconte l’arrière droitier de 5 pieds 11 pouces et 174 livres, qui ne voulait rien savoir de jouer dans la Ligue junior AAA du Québec.

«Mon plan à long terme est de jouer dans la NCAA aux États-Unis. Mais d’ici là, je veux d’abord aider l’équipe de Grand-Sault à faire les séries. Je veux convaincre l’entraîneur de me voir dans son top-4 défensif. Je veux gagner rapidement sa confiance. J’aimerais aussi connaître un gros début de saison afin d’avoir une première convocation avec l’équipe de France M20», dit-il.

«Je suis un défenseur mobile qui manœuvre bien avec la rondelle. Je suis cependant davantage un arrière à caractère défensif. Mon jeu offensif est quelque chose que je dois développer», ajoute Mika Audibert, qui a quitté la France avec la famille en 2016.

La saison dernière, il a totalisé un but et 10 passes en 36 duels avec les Gaillards du cégep de l’Abitibi-Témiscamingue dans la Ligue collégiale du Québec, tout en purgeant 72 minutes de pénalités.