Les Wildcats invitent trois Ontariens à leur camp

Au fil des années, les Wildcats de Moncton ont régulièrement eu du flair avec les agents libres de l’Ontario. Colin Circelli, Scott O’Connor, Daniel Pettersson, Phil Mangan, Charles Lavigne, Matt Marquardt, Philippe Daoust, Tristan Dejong, Vincent Labelle et Jacob Steinman sont les exemples les plus éloquents. Et bien attendez-vous à ce que la manne ontarienne se poursuive.

Le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau a confirmé la présence d’au moins trois Ontariens de fort bon calibre pour le prochain camp d’entraînement.

Il s’agit du gardien Mavric Welk, un pan de mur de 6 pieds 4 pouces et 190 livres qui a présenté d’excellentes statistiques avec les Royals de Richmond dans l’EOJHL, de l’ailier gauche Vincent Gazquez, un gaillard de 6 pieds 2 pouces et 185 livres qui vient d’amasser 107 points, dont 45 buts, avec les Tigers du Collège Ridley, et l’ailier droit Joshua Penney, un travailleur infatigable de 5 pieds 11 pouces et 172 livres qui évoluait la saison dernière pour les Canadians de Carleton Place dans la CCHL.

Bien qu’ils soient tous nés en 2005, les trois Ontariens sont toujours âgés de 17 ans.

Et comme si ça ne suffisait pas, les Wildcats ont aussi convaincu le Québécois William Gosselin, un ailier droit de 5 pieds 10 pouces et 187 livres de 17 ans qui revendique 129 points en seulement 54 duels, dont 51 buts, avec l’Académie de hockey de l’Ontario dans la dernière campagne. Gosselin n’aura 17 ans que le 21 septembre.

«Nous avons opté de ne pas inviter beaucoup de joueurs cette année, mais les gars qui seront ici sont tous en mesure de brasser les cartes, image Ritchie Thibeau. Ce sont tous des gars que nous croyons capables de percer l’alignement. En fait, nous sommes pas mal convaincus qu’au moins l’un d’entre eux va faire le club, peut-être même deux.»

Welk, malgré sa grande taille, se distingue par sa mobilité devant son filet.

«C’est un gros travailleur, soutient Thibeau. Nous espérons qu’il aura un aussi bon impact que Steinman. C’est un joueur invité fort intéressant.»

De Gazquez, Thibeau indique qu’il possède un coffre à outils qui pourrait lui permettre d’évoluer dans le junior majeur.

«C’est un gros bonhomme qui possède de belles habiletés offensives, dit-il. Il a bien progressé ces deux dernières années. Ce n’est toutefois pas un attaquant de puissance, c’est avant tout un joueur offensif.»

Penney, de son côté, est probablement le moins alléchant du quatuor en raison de ses statistiques modestes. Il a récolté 10 points (3-7) en 32 parties avec Carleton Place. Bien qu’Ontarien, Penney a la particularité d’être né en Écosse.

«C’est surtout un gros travaillant avec de la vitesse, mentionne Thibeau. Il possède quand même de belles habiletés. C’est un joueur qui joue bien sur les 200 pieds de la patinoire.»

Enfin, en ce qui concerne Gosselin, Thibeau n’hésite pas un instant à vanter son potentiel à l’attaque.

«C’est un joueur très offensif, souligne-t-il. S’il peut transposer son jeu au niveau junior majeur, c’est clair qu’il peut devenir un attaquant qui sera capable d’évoluer dans un top-6. Il en a les habiletés.»

Selon Ritchie Thibeau, il ne reste plus qu’un ou deux bonshommes à ajouter à la courte liste d’agents libres de cette année.