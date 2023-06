Marc Arseneau vise le podium au Demi-Ironman de Mont-Tremblant

Marc Arseneau sera la principale tête d’affiche du Nouveau-Brunswick, ce samedi, au Demi-Ironman de Mont-Tremblant. Le quinquagénaire de Bathurst vise d’ailleurs une place sur le podium dans la division 55 à 59 ans.

«Je serai déçu si je ne gagne pas une médaille», soutient le triathlète qui, en mai, a pris le huitième rang aux Mondiaux ITU de son groupe d’âge en Espagne.

Le vétéran se présentera néanmoins à Mont-Tremblant avec quelques bobos ici et là. Rien toutefois de trop grave.

«Ce ne sont pas des blessures que je risque d’aggraver, dit-il. De toute façon, à ce temps-ci de l’année j’ai toujours des bobos. Je sais par contre que ça va faire mal tout au long du parcours. Terry Fox a couru le Marathon de l’espoir sur une jambe, alors je ne vais pas commencer par me plaindre de mes bobos.»

«Mon plan en fin de semaine, c’est de commencer la natation calmement et d’ouvrir la machine à la moitié du parcours. Pour le vélo, j’ai l’intention d’y mettre toute la gomme. Le vélo, c’est ma force, alors c’est le bon moment pour moi d’aller sauver des précieuses secondes. Pour la course, on verra», dit-il.

Plusieurs autres Néo-Brunswickois seront également sur la ligne de départ. Parmi ceux-ci, on retrouve Marc Aucoin, Michael Gauvin, Yves Breau, Rachel Fox, Johnny Grant, Denis Poirier, Michael O’Pray, Kristine Cormier, Sarah Quintin, Éric Couture, Marie-Line Beauregard, Troy Dumville, Marise Giard, Jean-Michel Allain, Marc Cormier, Eryn Weldon, Sarah Currie, Nelson Paré, Daniel Smith, Nancy Ripley et Jeannot Richard.

«J’adore venir ici, confie Marc Arseneau. Je me sens comme à la maison. J’ai participé à des triathlons partout dans le monde et Mont-Tremblant organise les meilleures compétitions sur la planète, que ce soit le Demi-Ironman ou encore le plein Ironman que je vais faire en août.»