LHM: West-Kent fait le plein de joueurs locaux

Dans un avenir rapproché, les Steamers de West-Kent ont la ferme intention d’offrir à leurs partisans un club composé majoritairement de joueurs provenant du comté de Kent et du Sud-Est. Sachant cela, personne n’a donc été surpris de voir le directeur général Justin Blackmore piger à sept reprises au sein des Flyers et des Thunderbirds de Moncton lors du repêchage, la semaine dernière.

Ces joueurs sans dans l’ordre Zachary Boudreau, Nathan Weber, Noah Collette, Simon Cormier, Olivier O’Brien, Olivier LeBlanc et Connor Sturgeon.

Ils ont aussi repêché deux joueurs du Moose du Nord, soit Noah Breau et Frédérick Godin, qui ont un an plus vieux, ainsi qu’un attaquant de 18 ans de Terre-Neuve-et-Labrador, Mark Corbett.

«Nous voulons que d’ici deux ans, plus de la moitié des joueurs du club soient des gars de la région, affirme Blackmore. C’est l’objectif.»

Évidemment, cette arrivée massive de joueurs locaux ne se fera pas immédiatement. Il faut d’abord attendre que la cuvée de cette année soit prête pour passer au prochain niveau.

Normalement, les équipes de la LHM permettent aux jeunes de disputer une autre campagne dans le M18, du moins dans le cas des joueurs nés en 2007.

Pour l’instant, des 10 joueurs sélectionnés, Corbett semble le seul qui soit en position de se tailler un poste. Après tout, les Steamers n’ont pas réclamé ce colosse de 18 ans au 23e rang pour ces beaux yeux.

Sinon, Justin Blackmore ne cache pas que l’équipe pourrait décider de faire une place à Zachary Boudreau dès cet automne, si jamais ce dernier ne parvient pas à se tailler un poste avec le Phoenix de Sherbrooke qui l’a sélectionné en 6e ronde (109e) au début du mois.

«C’est sûr que les sélections de Boudreau, Collette et Sturgeon peuvent être vues comme des coups de dés, compte tenu que les chances sont bonnes pour qu’ils aient une belle carrière dans la LHJMQ. Mais nous faisons le pari que ça ne fonctionnera peut-être pas pour eux dans le junior majeur et nous serons alors prêts à les accueillir à bras ouverts. Il n’était surtout pas question de ne pas les choisir et d’apprendre plus tard qu’ils vont finalement jouer dans notre ligue. Si ces gars-là doivent jouer un jour dans la LHM, ce sera avec les Steamers», confie Justin Blackmore.

Ce dernier a également expliqué les raisons qui ont poussé les Steamers à repêcher le gardien Simon Cormier (18e) aussi rapidement malgré des statistiques modestes.

«Quand nous avons vu que Samuel Quimper et Olivier St-Onge étaient devenus les choix territoriaux des Tigres et du Blizzard, nous savions que nous devions choisir un gardien rapidement parce que les bons sont rares au Nouveau-Brunswick, dit-il. Simon possède quand même un beau potentiel.»

La sélection de Nathan Weber, au neuvième échelon est également bien vue aux yeux de l’organisation. Blackmore a même procédé à une transaction avec les Bearcats de Truro pour s’assurer d’avoir le 9e choix.

«Nous étions très surpris que Nathan soit toujours disponible après le 8e choix et c’est pourquoi nous avons fait l’échange. C’est un joueur que nous avions ciblé. Tant mieux pour lui s’il parvient à jouer dans la LHJMQ, mais nous sommes convaincus qu’il va connaître une belle carrière junior A», révèle Blackmore.

Le d.g. des Steamers ne tarit également pas d’éloges envers les deux sélections du Moose, Noah Breau et Frédérick Godin.

«Noah est un gars de l’Aldouane, donc un local pour nous. Pendant les dernières séries éliminatoires, il a été l’un des meilleurs joueurs du Moose contre les Flyers. Il a beaucoup progressé dans la dernière année. C’est aussi la même chose pour Frédérick. Le gars jouait pour les Acadiens de la PLM l’année d’avant et sa progression a été constante avec le Moose. Il va devenir un bon défenseur défensif», estime Blackmore.

Zachary Boudreau comblé

Comme le repêchage de la LHJMQ avait lieu au Palais des Sports Léopold-Drolet de Sherbrooke, Zachary Boudreau a saisi l’occasion pour se faire photographier avec son nouveau chandail dans le vestiaire du Phoenix. – Gracieuseté

Zachary Boudreau est un adolescent comblé.

Au récent encan de la LHJMQ, le Phoenix de Sherbrooke, qui entame cet automne une reconstruction complète après avoir tout misé pour gagner dans les derniers mois, l’a choisi au sixième tour.

Puis, comble du bonheur, les Steamers de West-Kent en ont à leur tour fait le tout premier joueur sélectionné au dernier repêchage de la LHM.

Bref, en deux semaines, voilà le jeune hockeyeur d’Irishtown avec deux nouvelles options en vue de la prochaine campagne.

Bien sûr, l’objectif premier est de convaincre le Phoenix de lui faire une place. C’est d’ailleurs là-dessus qu’il met les efforts cet été pour s’assurer d’arriver fin prêt au camp.

«J’ai beaucoup travaillé sur ma force physique dans les dernières semaines et je veux aussi améliorer ma vitesse sur patins», affirme l’attaquant de 6 pieds 2 pouces et 187 livres, qui a amassé 13 points, dont sept buts, la saison dernière avec les Flyers.

«Le Phoenix est un club avec qui j’ai parlé à quelques reprises avant le repêchage. Je n’ai donc pas été surpris quand l’équipe m’a choisi», dit-il.

Sa sélection au premier rang par les Steams ne l’a également pas stupéfié.

«Lors des mes conversations avec eux, ils m’ont demandé ce que je pensais de l’idée d’être leur premier choix. La réponse était facile. C’est une belle marque de confiance qu’ils m’ont témoigné en me choisissant au premier rang», révèle le patineur de 16 ans qui est représenté par l’agent Bryan Dubé.

«La façon dont je vois les choses c’est que si ça ne fonctionne pas au camp du Phoenix, j’ai une deuxième option très intéressante devant moi avec les Steamers. Ça reste un calibre de jeu supérieur au M18. Ma crainte si je retourne avec les Flyers, c’est de me mettre à écoper de trop de punitions parce que je tiens à développer l’aspect physique de mon jeu dans la prochaine année. Si les Steamers peuvent me garantir de bien me développer, c’est sûr que c’est une option que je vais sérieusement considérer», mentionne-t-il.

Boudreau était par ailleurs heureux de voir les Steamers sélectionner plusieurs de ses coéquipiers des Flyers, dont son meilleur ami Noah Collette. En fait, il connaît déjà fort bien neuf des 10 joueurs que l’équipe vient de repêcher.

Un club qui s’annonce compétitif

Si les étoiles peuvent s’aligner comme il faut, les Steamers de West-Kent se voient définitivement prendre part aux prochaines séries éliminatoires de la Ligue junior des Maritimes.

Comme principal argument, il y a d’abord la récente acquisition de Reid Vos. Ce dernier procure au club un attaquant qui, en principe, devrait flirter avec les meilleurs pointeurs du circuit.

Il y aussi le fait que Justin Blackmore travaille sans relâche pour trouver deux attaquants en mesure d’intégrer le top-6 offensif. Il a d’ailleurs tendu la perche un peu partout au Canada pour trouver les perles rares. Il est confiant d’arriver à ses fins.

Pour l’instant, outre Vos, le top-6 offensif comprend Bennett Kuhnlein et Justin Hébert. Le jeune Coen Miller fait aussi partie de cette élite, mais les chances sont très bonnes pour qu’il fasse le saut dans la LHJMQ avec le Phoenix de Sherbrooke.

Ceci dit, il n’est pas exclu que Liam Welsh ne voit pas son aventure avec les Mooseheads de Halifax prendre fin.

Sinon, le groupe à l’attaque devrait également comprendre Cole Fraser, Lawson Cook, Thomas Johnson, Grayson Chell, Ty Hunter, Adam Pinksen, Mitchell Wagner, Aiden Tucker, Matt Corbett, Cam White et Nolan Fowler.

En défensive, on retrouvera vraisemblablement Jack Clancy, Zach Welsh, Liam Trenholm, James Richards, Jake MacDonald et possiblement Isaac Vos. Dans le cas de ce dernier, à l’instar de Liam Welsh à l’attaque, tout va dépendre si les Islanders de Charlottetown vont vouloir le garder ou pas.

Thomas Hendrickson et Luke Orr batailleront assurément pour une place à l’arrière.

Devant le filet, la logique voudrait que William Forbes occupe le siège de premier gardien avec comme adjoint Russ Decoste.

Évidemment, il n’y a rien de coulé dans le béton. C’est d’ailleurs ce que révèle Justin Blackmore.

«Il peut toujours y avoir des surprises avec les agents libres, signale le d.g. des Steamers. Il n’est également pas impossible que nous décidions de garder un ou deux gars de 16 et 17 ans. Ce sont toutes des choses qui seront discutées avec l’entraîneur-chef.»

Parlant d’entraîneur-chef, Blackmore entend procéder à une annonce d’ici trois semaines.

«Nous avons récemment terminé la première ronde des entrevues. Nous avions reçu plusieurs candidatures et nous avons choisi d’en rencontrer une quinzaine», note Blackmore.

«Nous avons maintenant réduit la liste à quelques gars que nous allons rencontrer une autre fois la semaine prochaine. Nous aimerions trouver notre homme d’ici la mi-juillet. Il faut quand même lui laisser le temps de préparer le camp d’entraînement et s’occuper de tous les autres préparatifs», ajoute Justin Blackmore.