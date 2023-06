Shippagan accueillera les hommes les plus forts au pays

Retenez bien la date, parce que ce n’est pas tous les jours qu’une quinzaine de mastodontes parmi les plus puissants sur la planète sont réunis dans un même endroit. Le 9 septembre, le Centre Rhéal-Cormier de Shippagan sera le théâtre d’une compétition d’hommes forts comme jamais ça n’a été vu dans la Péninsule acadienne.

Organisé conjointement par Patrick-Michel Houle, du Circuit des hommes forts de l’Atlantique, et Jean-François Caron, du Circuit des hommes forts du Canada, l’événement va attirer l’élite professionnelle du pays, à commencer par Maxime Boudreault, Joey Lavallée, Wesley Derwinsky et les fameux jumeaux Rhéaume, Gabriel et Frédérick.

Boudreault, qui compte plus d’une vingtaine de compétitions sur la scène mondiale, est le champion de la Classique Magnus Ver Magnusson d’Irlande de 2021. Il a aussi été bon deuxième à la même compétition en novembre.

Les frères Rhéaume, eux, sont aussi des habitués des plus grandes scènes. Gabriel a même pris le sixième échelon aux Mondiaux de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, en avril. Frédérick n’est pas en reste avec sa 10e place aux Mondiaux de 2020 à Columbus, en Ohio.

Lavallée, sans aucun doute le nom le plus connu en Acadie, a pris le deuxième échelon à la Classique internationale Shaw de Loveland, au Colorado, en août. Le colosse de Moncton est déjà un familier à Shippagan puisqu’il a déjà performé (et gagné) dans une compétition amateur en 2018.

Derwinski, que ses amis surnomment Moose, est un médaillé de bronze des Mondiaux juniors présentés à Gatineau en 2017.

Notons qu’au départ, le plan de Patrick-Michel Houle et Jean-François Caron était d’organiser une première compétition le 1er juillet, toujours à Shippagan, avec les meilleurs hommes forts de l’Atlantique. Ils ont finalement décidé de concentrer leurs efforts sur la grosse compétition du 9 septembre.

Pour l’occasion, outre les professionnels, on retrouvera aussi trois forces de la nature de niveau amateur des Maritimes qui auront l’occasion de tester leur force auprès des Hercules canadiens.

Les trois heureux élus sont Shane Gallant, de Campbellton, Émile Boissonnault, de Dundee, et Alex Wallace, d’Alberton, sur l’île-du-Prince-Édouard.

Le journal vous dressera d’ailleurs un portrait des trois hommes dans les journées qui vont suivre.

Parmi les autres professionnels qui sont prévus pour le 9 septembre à Shippagan, on retrouve Martin Rhéaume (aucun lien de parenté avec les deux frères), Lance Lavallée, David Nollet, Jocelyn Lusignant, Philippe St-Cyr, Simon Pratte, Mathieu Poirier, Kevin Malenfant-Caron, et Kerri Vanderstelt.

Évidemment, cette liste pourrait changer en cas de blessures à certains compétiteurs, eux qui ont trois autres rendez-vous d’ici Shippagan.

Les athlètes seront appelés à performer dans cinq épreuves, soit le yoke, les pierres d’Atlas, la levée du billot, le deadlift (levée de terre) et le lancer du sac de sable.