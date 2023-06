Bon samedi de travail pour Samuel Bourque

C’est mission accomplie pour Samuel Bourque. Le lanceur de poids et de disque de Notre-Dame a atteint le standard canadien dans les deux disciplines d’athlétisme aux Jeux de la Côte-Est, samedi, au Stade des Jeux du Canada de Saint-Jean.

Il a obtenu un tir de 16m19 au poids, de même que 48m27 au disque. Bourque est donc en principe déjà assuré d’une invitation aux Championnats canadiens d’athlétisme qui auront lieu à Langley, en Colombie-Britannique, du 27 au 30 juillet.

«Ç’a bien été, surtout au lancer du poids. Pour le javelot, ç’a été un peu plus difficile avant de me sentir à l’aise. Mais vers la fin, j’ai commencé à obtenir de bons lancers. Heureusement, j’ai encore du temps pour m’améliorer d’ici les Nationaux», a révélé Bourque peu de temps après avoir entraîné un groupe de jeunes athlètes de Kent en vue des Jeux de l’Acadie Bourque, dimanche midi.

Parlant des jeunes dont il s’est occupé en matinée, Bourque a mentionné que c’était une façon pour lui de redonner à la communauté.

«Je suis l’entraîneur adjoint de l’équipe d’athlétisme de Kent et je m’occupe de ceux et celles qui font les lancers. Je n’ai pas oublié que c’est aux Jeux de l’Acadie que tout a commencé pour moi et je voulais aider les jeunes en leur apprenant un peu de technique. Il y a du talent dans ce groupe», mentionne-t-il.

Outre Samuel Bourque, quelques autres athlètes ont néanmoins retenu l’attention.

Ainsi, chez les dames, Shelby MacIsaac a triomphé dans le 200m féminin en 26s99, alors que Felicia Mortimer a fait de même au 800m en 2min24s51. À noter aussi le gain de Hilary Bishop au 1500m en 4min45s80. Audrée LeBlanc a pour sa part triomphé au lancer du poids avec un jet de 12m08.

Christel Robichaud a bien performé dans les épreuves de lancers en fauteuil roulant avec des tirs de 6m40 (poids), 16m46 (disque) et 9m94 (javelot).

Chez les garçons, Jackson Banks a eu l’occasion de démontrer sa vitesse en gagnant le 100m (11s06). Nathan Rioux, deuxième au 100, s’est bien repris au 200m (23s58). Mitchell Kean l’a emporté au 1500m en 3min54s21.

Paul Gautier a par ailleurs battu quelques records provinciaux des vétérans, dont ceux du lancer du marteau de 16 livres (37m69) et du lancer du marteau de 35 livres (15m10).