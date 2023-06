Wildcats: Barbashev échangé à Shawinigan

Peu importe ce qui adviendra de Maxim Barbashev à son camp avec les Rangers de New York, c’est ailleurs qu’à Moncton qu’il ira poursuivre sa carrière.

Selon le quotidien Le Nouvelliste, le hockeyeur russe a été échangé aux Cataractes de Shawinigan contre deux choix au repêchage.

Le Nouvelliste rapporte que l’échange ne sera toutefois confirmé qu’en août, lorsque les équipes de la LHJMQ auront à nouveau le droit de transiger. Notons que Barbashev célébrera son 20e anniversaire en décembre prochain.

Les Wildcats n’ont maintenant plus que quatre joueurs de 20 ans dans leur alignement, soit les attaquants Alexis Daniel et Connor Trenholm, ainsi que les défenseurs Olivier Boutin et Oscar Plandowski.

Comme il n’y a de la place que pour trois joueurs de dernière année d’éligibilité, il faut donc s’attendre à ce que le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau tente d’en échanger un à une autre équipe.

Les rumeurs vont bon train à l’effet que le Titan d’Acadie-Bathurst pourrait bien être intéressé à l’un des deux attaquants.