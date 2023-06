Décathlon: Guillaume Basque se distingue aux Championnats de l’Ontario

Guillaume Basque a beau avoir raté tous ses essais dans l’épreuve du saut à la perche, ça ne l’a pas empêché de connaître son meilleur décathlon à vie, en fin de semaine, lors des Championnats des épreuves combinées de l’Ontario.

Le Dieppois de 19 ans, qui doit sa présence à cette compétition grâce à une invitation des organisateurs, a brisé six marques personnelles dont son record de points avec un total de 5515 points, éclipsant du même coup son ancienne marque de 5223 points établie en juin 2022 à Sherbrooke.

Il s’agit de tout un exploit quand on sait qu’il n’a amassé aucun point au saut à la perche. Il a finalement pris le cinquième échelon au classement général, à 421 points du médaillé de bronze Samuel Utting (5644 pts).

«Je n’avais malheureusement pas mes perches avec moi, signale-t-il. Il a donc fallu que j’emprunte des perches de l’équipe de Sherbrooke. Cela a compliqué les choses parce qu’il n’y avait pas de perche comme j’utilise habituellement à Moncton.»

Liam Simard (6055 pts) et Lambert Fournier (5868 pts) ont pris les deux premières places.

Guillaume Basque a également amélioré ses records personnels au 100m (11s69), au 400m (53s12), au 1500m (5min04s38), au saut en longueur (6m12) et au lancer du poids (12m06).

Il était particulièrement heureux de son record au 1500m qu’il a battu par près de 20 secondes. Son ancienne marque était de 5min24s16.

«Je suis vraiment fier de ma course. C’était incroyable de battre le record aussi facilement. Et pourtant, je sais que je peux faire encore mieux. Les longues distances, c’était l’une de mes faiblesses avant. C’est en train de devenir une force», dit-il.

Son nouveau record au 400m, par près d’une seconde, et celui du poids par 1m13 l’ont également ravi.

«J’ai travaillé très fort ces derniers mois pour m’améliorer. Par exemple, j’aurais pu être plus rapide au 100m même si j’ai amélioré ma marque. Nous avons couru sous la pluie et l’humidité était très élevée. Ç’a fait en sorte que les chronos de la majorité des coureurs étaient plus lents que d’habitude. Mais en règle générale, j’ai eu l’occasion en fin de semaine de voir où j’en étais rendu dans mon développement Je m’attendais à bien faire, mais peut-être pas autant. Performer dans les entraînements et dans les compétitions, c’est différent», souligne Basque.

«En tout cas, ça me donne beaucoup de confiance en vue des Championnats canadiens le mois prochain. Mes objectifs pour les Nationaux sont d’obtenir un podium, d’améliorer mes résultats et de battre le record provincial de 6414 points de Chris Robertson. Je sais que je peux le faire», révèle Guillaume Basque.

Notons par ailleurs que le spécialiste des haies, Craig Thorne, a remporté le 110m haies de la Classique Johnny Loaring de Windsor, samedi.

Le coureur de Quispamsis a réalisé un chrono de 13s98 pour devancer au fil d’arrivée l’Ontarien Nathaniel Mechler par 64 centièmes de seconde. Notons que Thorne représentera le Canada aux Championnats M23 de la NACAC, du 21 au 23 juillet à San Jose, au Costa Rica.