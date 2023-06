Le Titan invite l’Acadien Marco LeBlanc à son camp

Trois autres agents libres de 17 ans ont été invités au camp des recrues du Titan d’Acadie-Bathurst, dont l’Acadien Marco LeBlanc, de Sainte-Marie-de-Kent.

LeBlanc, un défenseur gaucher de 5 pieds 10 pouces et 150 livres, est le jeune frère de l’ancien attaquant des Islanders de Charlottetown et du Blizzard d’Edmundston Patrick LeBlanc.

La saison dernière, Marco LeBlanc a obtenu un but et cinq passes en 31 duels avec le Moose du Nord dans le M18. Il a aussi disputé 10 rencontres avec les Rapides de Grand-Sault dans la LHM, au cours desquelles il a inscrit un but.

Les deux autres invités sont le défenseur terre-neuvien Cole Cooper, un solide gaillard de 6 pieds 2 pouces et 185 livres, et l’ailier gauche de la Nouvelle-Écosse Brennan O’Donnell, un bonhomme de 6 pieds 2 pouces et 175 livres.