LHM: Campbellton fait l’acquisition d’un «excellent» gardien

À défaut d’avoir trouvé de l’aide pour son attaque qui en a grandement besoin, Charles LeBlanc a en attendant solidifié la situation des gardiens.

Le d.g. et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton est allé chercher le Terre-Neuvien Dekon Randell-Snow, qui s’alignait la saison dernière pour les Hawks de Hawkesbury dans la Ligue centrale du Canada (CCHL).

Randell-Snow n’aura coûté que des considérations futures, ce qui dans le jargon du hockey junior A canadien signifie une somme d’argent.

La saison dernière, Randell-Snow a présenté d’excellentes statistiques avec les Hawks malgré une blessure qui lui a fait rater plusieurs semaines d’activités.

En 18 duels, le portier de 6 pieds et 194 livres a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,66 et un taux d’arrêts de ,927. Il a de plus remporté neuf de ses 13 décisions.

Fait à signaler, les droits de Randell-Snow étaient déjà la propriété des Tigres dans la LHM, lui qui avait été obtenu des Rapides de Grand-Sault dans la transaction qui avait également envoyé Kyle Foreman à Campbellton en janvier 2022. Le portier avait plutôt opté de joindre les rangs de la formation de Hawkesbury dans la CCHL. Il a donc fallu compléter cet ultime troc.

«Quand j’étais allé le chercher à Grand-Sault, le plan était alors de le faire venir à Campbellton, affirme LeBlanc. À l’époque, il voulait toutefois tenter sa chance en Ontario. Mais quand j’ai appris qu’il voulait obtenir plus de temps de jeu cette saison parce qu’il était l’adjoint d’un gardien plus âgé à Hawkesbury, j’ai immédiatement contacté cette organisation et nous avons rapidement réglé le dossier.»

Charles LeBlanc précise que l’acquisition de Randell-Snow ne se veut aucunement un vote de non-confiance à l’endroit de Xavier Farrah.

«Ça n’a rien à voir, assure LeBlanc. J’estime que Xavier a d’excellentes chances de percer l’alignement des Eagles du Cap-Breton, alors il fallait se protéger. Mais si jamais Xavier revient, ça va simplement nous donner deux très bons gardiens. Et dans notre ligue, si tu veux gagner ça te prend deux bons gardiens.»

LeBlanc n’en continue pas moins de travailler afin de trouver des attaquants en mesure d’évoluer dans le top-6.

«On travaille dur là-dessus, soutient LeBlanc. Je ne peux pas te nommer de nom, mais je peux te dire que nous négocions présentement avec une équipe de l’Ontario. C’est un gros bonhomme qui peut marquer des buts et qui peut aussi préparer des jeux. C’est un attaquant de puissance qui sera dominant dans notre ligue.»

Le d.g. des Tigres ajoute qu’il a d’autres agents libres en vue.

Par ailleurs, LeBlanc dit avoir eu une bonne première conversation avec le nouveau retraité du hockey Francis Thibeault, qu’il tente de convaincre de devenir l’entraîneur des défenseurs des Tigres.

«Nous avons eu une très bonne discussion lors du récent tournoi de golf de l’équipe et nous allons nous reparler bientôt», indique Charles LeBlanc.