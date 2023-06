Émile Boissonnault est fort comme un cheval

Quand on est fort comme un cheval de ferme, on est déjà quelqu’un de spécial. Émile Boissonnault, lui, est un phénomène encore plus rare. Il est jeune, il est le fier grand frère de la célèbre gardienne de but Marlène Boissonnault et il progresse à un rythme d’enfer.

À 6 pieds 1 pouce et 405 livres, Émile Boissonnault a définitivement le physique de l’emploi pour prendre part à des compétitions où la puissance des muscles est de mise.

Le colosse de 28 ans figure justement parmi les trois forces de la nature de l’Atlantique qui ont été sélectionnés pour prendre part à la compétition d’hommes forts qui sera présentée au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan, le 9 septembre.

À la blague, il suggère aux restaurants de Shippagan et des environs d’éviter de faire la promotion d’un buffet à volonté ce jour-là. À eux seuls, ces mastodontes sont très capables de vider quelques frigidaires.

Même s’il n’a commencé à faire de la compétition qu’en 2020, Émile Boissonnault s’est vite taillé une belle réputation sur le circuit amateur. Son entraîneur Shane Gallant, qui sera également de la compétition, soutient que le potentiel de son protégé est immense.

«J’ai découvert il y a quelques années que je pouvais impressionner (les gens) avec ma force, dit-il. Je suis ce qu’on appelle un homme fort naturel. Par curiosité, j’ai voulu essayer la dynamophilie en 2020. Rapidement, les gens m’ont dit que je devrais m’essayer dans les compétitions d’hommes forts. C’est comme ça que tout a commencé.»

S’il y a eu quelques moments embarrassants en raison de son inexpérience, sa progression n’en a pas moins été fulgurante.

Il cite en exemple la fois où il n’avait même pas été capable de soulever un billot de 270 livres par-dessus sa tête, ou encore cette occasion où il n’a été en mesure que de faire deux pas devant lui avec des poids de 350 livres au bout de chaque bras. Il a vite compris que sa force ne suffirait pas à lui faire connaître le succès. Il devait coûte que coûte améliorer sa technique.

«Récemment, j’ai non seulement soulevé au-dessus de ma tête un billot de 300 livres, mais je l’ai fait après avoir levé quatre autres billots un peu moins lourds. Et j’ai aussi été capable de faire 50 pieds avec les poids de 350 livres à chaque bras. Je m’améliore rapidement», révèle-t-il.

À Shippagan, Émile Boissonnault a évidemment l’intention d’en mettre plein la vue.

«J’en ai fait une couple au Québec, mais ce sera ma première compétition d’hommes forts au Nouveau-Brunswick. Je veux démontrer qu’il y a d’autres gars forts en Acadie. C’est sûr que ça peut être intimidant de compétitionner devant des bonshommes comme Jean-François Caron, mais mon but est quand même de faire carrière dans ce sport. En plus, c’est toujours amusant de compétitionner contre Joey Lavallée», soutient celui qui dit avoir des biceps de 23 pouces, soit un pouce de moins que ceux du lutteur Hulk Hogan dans ses belles années.

Et qu’en est-il de sa soeur Marlène?

«Elle sera à la maison cette semaine. Ça va être la première fois qu’elle vient au Nouveau-Brunswick depuis un bon bout de temps. La dernière fois remonte avant la pandémie. Je ne faisais même pas de compétition la dernière fois qu’on s’est vu. Elle va trouver que j’ai changé. Je suis pas mal plus large», note-t-il en s’esclaffant.

Et n’en déplaise à sa frangine, il soutient être le premier gardien de la famille. Avec humour, il clame que sa sœur n’a fait que suivre ses traces.

«Même si ce n’est pas vrai, je la taquine en lui disant que c’est moi qui lui ai tout appris. Mais j’ai quand même joué dans le niveau AAA toutes mes années dans le hockey mineur. J’ai même disputé un match comme remplaçant avec les Tigres de Campbellton», lance-t-il fièrement.

Il est toutefois moins fier de sa moyenne de buts alloués de 6,00 et son taux d’arrêts de ,667 réalisés lors de ce fameux match qui remonte à la saison 2011-2012.

Pour la petite histoire, parmi les joueurs qui ont évolué pour les Tigres, cette saison-là, on retrouve Christopher Caissy, Francis Bernier, Alex Blais, Robert Pelletier et Julien Daigle.

Émile Boissonnault dans ses mots

L’exploit dont il est le plus fier?

«Je suis parvenu à marcher sur une distance de 24 pieds avec une charge de 1010 livres à Charlotte County, en août dernier.»

D’où lui vient sa force?

«Mon grand-père Richard Boissonnault, qui habitait à Campbellton, était paraît-il très fort. Au fil des années, on m’a raconté quelques-uns de ses exploits.»

Son triomphe le plus important en compétition?

«Toujours à Charlotte County au mois d’août. J’ai également gagné la compétition ce jour-là.»

Ce que les gens ignorent à son sujet?

«Je suis ceinture noire en taekwondo et j’ai mon brevet de sauveteur national de plage océanique.»

Le film qui m’a le plus marqué et dont la force physique est au centre de l’histoire: «C’est un film de Disney, soit le film d’animation Hercules.»