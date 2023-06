Hommes forts: Shane Gallant promet d’être à son mieux à Shippagan

Les trois forces de la nature de l’Atlantique qui ont été choisis pour rivaliser avec 12 hercules professionnels, le 9 septembre, à la compétition d’hommes forts de Shippagan sont maintenant connus. Il s’agit Shane Gallant, de Campbellton, d’Émile Boissonnault, de Dundee, et d’Alex Wallace, d’Alberton, à l’île-du-Prince-Édouard.

Pour les amateurs de force de la province, Gallant est certes le plus réputé du trio, lui qui, malgré son statut d’amateur, compétitionne dans les épreuves d’hommes forts depuis 2015.

L’Acadien de 32 ans, qui a commencé à faire parler de lui en dynamophilie, discipline où il a déjà détenu quatre records mondiaux, a bien l’intention d’impressionner le public qui se déplacera au Centre Rhéal-Cormier.

«J’ai hâte de forcer avec les professionnels, soutient le colosse de 5 pieds 10 pouces et 300 livres. J’avais été invité par Jean-François Caron à une compétition professionnelle à Saint-Pamphile (près de Montmagny, au Québec), en août, mais je n’ai finalement pas pu y aller après m’être cassé un doigt (majeur de la main droite) au travail. Ça m’avait grandement déçu.»

Gallant est particulièrement content de retrouver l’Acadien de Moncton Joey Lavallée, un professionnel qui se distingue sur la scène nationale.

«En 2018, lors de la dernière compétition d’hommes forts présentés à Shippagan, j’avais pris la deuxième place derrière le gagnant qui était Joey, se souvient Gallant. J’espère être en mesure d’ouvrir les yeux des organisateurs afin qu’ils m’invitent à d’autres compétitions.»

«Je vise un top-6 au deadlift (soulevé de terre), à la levée du billot et au yoke, qui consiste à marcher le plus loin possible avec une grosse charge. Ce sont les trois épreuves où j’excelle le plus. J’ai cependant l’intention de travailler fort pour m’améliorer dans les deux autres épreuves de la compétition, soit la pierre d’Atlas et le lancer du sac de sable» révèle-t-il.

Gallant se dit par ailleurs entièrement remis de sa blessure au doigt et il entend être au sommet de sa forme à Shippagan.

«La cadence de mon entraînement va monter progressivement afin que j’atteigne mon peak (sommet) peu de temps avant d’aller à Shippagan», affirme-t-il.

Gallant est bien placé pour voir la popularité de ce sport qui ne cesse d’aller en grandissant.

«Il n’y avait même pas d’endroit pour s’entraîner au Nouveau-Brunswick quand j’ai débuté. Aujourd’hui, il a de plus en plus de compétiteurs et de compétitions», ajoute celui qui habite depuis quelques années à Shediac.

Shane Gallant dans ses mots

L’exploit dont il est le plus fier?

«J’ai déjà soulevé 730 livres au deadlift. Ça se compare à ce que font plusieurs professionnels.»

D’où lui vient sa force?

«C’est venu graduellement. J’ai commencé à m’entraîner à l’âge de 15 ans. Le fait que j’ai un très bon dos m’aide beaucoup. Cela dit, mon grand-père Octave Gallant, qui est aujourd’hui décédé, était considéré pour être un homme fort dans ses jeunes années. Il était d’ailleurs connu dans les compétitions de tir au poignet.»

Son triomphe le plus important en compétition?

«Ma victoire aux Championnats des hommes forts de l’Atlantique chez les amateurs en 2022.»

Ce que les gens ignorent à son sujet?

«Je ne détiens plus mes quatre records mondiaux en dynamophilie, mais je possède 14 records canadiens au sein de la Fédération canadienne de dynamophilie.»

Le film qui m’a le plus marqué et dont la force physique est au centre de l’histoire: : «Rocky 4 avec Ivan Drago.»