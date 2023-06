Hommes forts: un descendant de William Wallace en vedette à Shippagan

Des trois gaillards de l’Atlantique qui ont reçu une invitation pour rivaliser auprès des 12 professionnels du Canada dans la compétition d’hommes forts de Shippagan, le 9 septembre, le Prince-Édouardien Alex Wallace est sans aucun doute celui dont l’histoire sort le plus de l’ordinaire.

Il y a d’abord ses origines qui étonnent.

Ainsi, Alex Wallace est un descendant de William Wallace, cet héroïque chevalier écossais de la fin du 12e siècle et du début du 13e siècle qui a fait l’objet du film Braveheart au milieu des années 1990, avec en vedette Mel Gibson qui en était aussi le réalisateur.

Il est aussi le plus âgé, et de loin, du trio. Il accuse déjà 43 printemps au compteur.

Enfin, à 5 pieds 9 pouces et 250 livres, Alex Wallace a plutôt l’air d’un poids plume à comparer avec la majorité des mastodontes qui se présenteront au Centre Rhéal-Cormier.

N’allez toutefois pas croire qu’il sera une proie facile. Wallace possède déjà une feuille de route plutôt impressionnante.

«Depuis mes débuts en 2003, j’ai remporté sept fois le titre de l’homme le plus fort de l’Île-du-Prince-Édouard, en plus d’avoir gagné une fois les Championnats de l’Atlantique en 2013, et pris la deuxième position à trois autres reprises à cette même compétition lors d’autres années. J’ai également participé à trois reprises aux Championnats canadiens. C’est également moi qui organise la compétition d’hommes forts de l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2004», commente ce fils de fermier d’Elmsdale.

Alex Wallace s’est toujours fait un devoir de ne pas s’en laisser imposer devant les plus costauds du pays.

«J’ai toujours trouvé une façon de bien performer contre les meilleurs. De me retrouver en compagnie de la crème de notre sport au Canada est un honneur et aussi, à mes yeux, un grand accomplissement. Comme je suis presque toujours le plus petit, je suis continuellement le négligé et j’adore ça. De toute façon, dans les compétitions d’hommes forts, l’aspect mental est tout aussi important que la force. Parfois, celui qui l’emporte c’est celui qui est le plus borné, celui qui n’abandonne jamais», dit-il.

Malheureusement pour lui, il n’a pas autant compétitionné qu’à son habitude depuis 2018. D’abord parce qu’il s’est blessé à un biceps et aussi à un triceps en 2019. Ensuite, évidemment, en raison de la pandémie qui a mis son sport, comme la majorité des autres, au repos forcé.

«Des cinq épreuves au programme, j’ai surtout hâte aux pierres d’Atlas. C’est mon épreuve préférée. Je vais arriver prêt pour Shippagan et je vais m’entraîner fort d’ici là», mentionne celui qui gère son propre gymnase appelé Westend Elite.

Alex Wallace dans ses mots

L’exploit dont il est le plus fier?

«J’ai déjà réussi à retourner un pneu de 1200 livres. Je ne pesais que 225 livres à l’époque.»

D’où lui vient sa force?

«Mon père, qui était un fermier, était un homme très fort. Il était aussi un joueur de hockey bien connu dans mon coin de pays. Alors quand j’étais petit, j’ai toujours voulu devenir aussi fort que mon père. Évidemment, ça m’a pris beaucoup de temps pour devenir aussi fort que mon père l’était.»

Son triomphe le plus important en compétition?

«Ma première victoire aux Championnats de l’Île-du-Prince-Édouard en 2009. Ça faisait déjà sept ans que je faisais de la compétition et cette victoire a vraiment été spéciale pour moi. Ma progression s’est faite lentement, mais mon travail a fini par payer.»

Ce que les gens ignorent à son sujet?

«Même si j’ai pris la deuxième place au total, j’ai terminé devant Iron Biby aux Championnats de l’Atlantique en 2015.»

Le film qui m’a le plus marqué et dont la force physique est au centre de l’histoire?

«J’aime les histoires de négligées à la David et Goliath. C’est comme de me voir affronter des plus gros monstres.»