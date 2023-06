Joël Bourgeois et les Jeux de l’Acadie: indissociables à jamais

Joël Bourgeois est devenu mercredi soir le premier athlète à être immortalisé au Mur de la renommée des Jeux de l’Acadie, lors d’une cérémonie suivant l’ouverture de la 42e Finale des Jeux à Memramcook.

Le Mur de la renommée des Jeux a été créé en 2019. Après y avoir immortalisé son «père fondateur des Jeux» Jean-Luc Bélanger la même année, Donat Thériault l’a rejoint en tant que membre «architecte» au printemps 2022.

Joël Bourgeois est donc le premier athlète des Jeux à y voir inscrire son nom. L’Olympien acadien est très reconnaissant de sa nomination.

«C’est ma famille qui revient me chercher! C’est très important pour moi les Jeux de l’Acadie. Je l’ai toujours dit. C’est un retour à la maison», explique celui qui habite à Québec depuis 2010.

Joël Bourgeois a participé à deux Jeux olympiques (Atlanta 1996 et Sydney 2000) et à deux Championnats panaméricains (or en 1999 à Winnipeg et argent en 2003 à Saint-Domingue), de même qu’aux Jeux de la Francophonie à trois reprises. Quatre fois athlète de l’année de l’Université de Moncton et champion canadien universitaire de cross country.

«Je n’ai jamais été gros sur les honneurs, temples de la renommée, etc. Ce n’est pas mon affaire. Mais les Jeux de l’Acadie, c’est quand même différent, car c’est la famille», dit-il, visiblement touché par cette accolade.

Car avant de montrer son talent à la planète, c’est ici qu’il a d’abord fait ses preuves. Joël Bourgeois a participé à trois Jeux de l’Acadie, dès l’âge de 13 ans. Il était de la 5e Finale des Jeux de 1984 à Petit-Rocher, de la 6e Finale à Bouctouche et de la 7e Finale à Lamèque.

À 16 ans, déjà trop vieux pour les Jeux, M. Bourgeois est revenu aux 8es Jeux à Memramcook comme officiel en athlétisme.

Quand on lui demande ce que représentent les Jeux de l’Acadie pour lui, il revient sur l’impact profond qu’ont les Jeux sur la communauté acadienne.

«C’est fou, mais à la cérémonie d’ouverture de ce soir, j’ai entendu plusieurs dignitaires – qui n’ont pas rapport avec le sport – dire “Moi, j’ai été participant aux Jeux”», en parlant en particulier du député Daniel Allain et de Ginette Ahier de UNI Coopération financière à la tribune des cérémonies d’ouvertures.

Nous avons d’ailleurs entendu des témoignages semblables de plusieurs porte-parole de commanditaires au lancement des Jeux le mois dernier.

«C’est quelque chose que je dis toujours aux jeunes, poursuit Bourgeois. Moi, je suis un athlète olympique. Mais dans n’importe quelle classe, il y a du talent olympique. Il faut juste le trouver. Mais c’est aussi la même chose dans les autres domaines. Il y a du talent pour devenir de futurs premiers ministres ou de futurs astronautes, par exemple.»

«C’est ça le message que je lance aux jeunes: si vous voulez devenir athlète olympique, vous avez le droit. Vous avez aussi le droit de devenir un Nobel en médecine si c’est votre cheminement.»

Pour le président de la Société des Jeux de l’Acadie, Yves Arsenault, le choix de Joël Bourgeois comme premier athlète du Mur de la renommée allait de soi.

«Ce n’était pas difficile (comme décision), explique M. Arsenault. Quand on a de grands Olympiens, un athlète qui se dépasse, le choix est facile. Bien entendu, nous avons un protocole, des systèmes d’évaluation des demandes. Il cochait plusieurs cases dans la catégorie «tremplin» qui reconnaît les athlètes.»

«Ç’a été un choix unanime au sein des Jeux de l’Acadie de choisir Joël Bourgeois. Comme première intronisation “tremplin”, c’était important pour nous de reconnaître ce grand athlète.»

«C’est un ambassadeur pour l’Acadie. Et il est un excellent modèle pour les jeunes», poursuit plus loin le président.

M. Arsenault nous explique que la Société des Jeux de l’Acadie devrait nommer un nouveau intronisé annuellement.

«À cause de la pandémie, nous avons dû attendre trois ans entre la première intronisation et la deuxième. Notre but maintenant est d’introniser des membres chaque année, peu importe la catégorie. Pour l’instant, ce sera un à la fois, mais rien n’exclut qu’on puisse introniser deux personnes dans différentes catégories.