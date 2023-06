La pire récolte de l’histoire pour la LHJMQ

La LHJMQ a beau avoir remporté les quatre dernières éditions du tournoi de la Coupe Memorial, seulement 12 joueurs du circuit ont trouvé preneurs dans les sept rondes du repêchage de la LNH, jeudi.

Il faut bien spécifier jeudi, puisqu’aucun représentant de la Q n’a entendu son nom, mercredi soir, au premier tour. C’est la sixième fois depuis la création du circuit, en 1969-1970, qu’aucun joueur n’est sélectionné dans la première ronde de la LNH.

Pire encore, les 12 joueurs repêchés sont le plus petit nombre dans l’histoire de l’encan annuel. L’ancienne marque remonte au premier repêchage impliquant la LHJMQ, soit en juin 1970 avec 13 sélections.

À l’époque, les équipes ne repêchaient que 115 joueurs, soit la moitié moins qu’aujourd’hui.

Ceci dit, parmi les 12 joueurs qui ont entendu leur nom, on retrouve trois joueurs qui sont bien connus des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick.

Il y a, bien sûr, le défenseur québécois Étienne Morin, des Wildcats de Moncton, qui a été choisi en deuxième ronde (48e au total) par les Flames de Calgary.

Morin s’en va rejoindre un autre ancien des Chats Sauvages, Jakob Pelletier.

Les deux autres, également des arrières, sont d’anciens porte-couleurs des Flyers de Moncton dans le M18. Ce sont Dylan MacKinnon, un bonhomme de 6 pieds 2 pouces et 190 livres des Mooseheads de Halifax, et Matteo Mann, un colosse des 6 pieds 6 pouces et 230 livres des Saguenéens de Chicoutimi.

MacKinnon, qui est originaire de Moncton, a été repêché au troisième tour (83e au total) par les Predators de Nashville.

Pour ce qui est de Mann, qui nous vient de Sackville, ses droits professionnels appartiennent désormais aux Flyers de Philadelphie qui l’ont choisi en septième ronde (199e au total). Il faut parier que l’autre néo-brunswickois de l’organisation, Sean Couturier, l’a déjà contacté pour le féliciter.

Par ailleurs, comme prévu, Ethan Gauthier, du Phoenix de Sherbrooke, et récemment échangé aux Voltigeurs de Drummondville, a été le premier joueur de la LHJMQ réclamé. Le Lightning de Tampa Bay a fait son acquisition en le choisissant au 37e rang en début de deuxième ronde.

Les autres joueurs de la ligue qui ont été choisis sont Mathieu Cataford (77e), des Mooseheads par les Golden Knights de Vegas, Andrei Loshko (116e), des Saguenéens de Chicoutimi par le Kraken de Seattle, Cam Squires (122e), des Eagles du Cap-Breton par les Devils de New Jersey, Quentin Miller (128e), des Remparts de Québec par les Canadiens de Montréal, Marcel Marcel (131e), des Olympiques de Hull par les Blackhawks de Chicago, Justin Gill (145e), du Phoenix par les Islanders de New York, Luke Coughlin (191e), de l’Océanic de Rimouski par les Panthers de la Floride, et Tyler Peddle (224e), des Voltigeurs par l’Avalanche du Colorado.

À noter que ce dernier était vu comme un éventuel choix de deuxième ronde en janvier dernier.

Parmi les oubliés, notons Ty Higgins, Joseph Henneberry et Joshua Fleming, du Titan d’Acadie-Bathurst.