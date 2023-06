Les Dodgers et les Aigles tardent à se mettre en marche

Si les Acadiens de Caraquet représentent la surprise de ce début de saison dans la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de Miramichi, les Dodgers de Dalhousie et les Aigles de Tracadie sont pour leur part bien loin de jouer selon les attentes.

Les Dodgers, que plusieurs voyaient combattre pour le championnat du calendrier régulier avec les Cardinals de Miramichi et les Tigers de Chatham Head, n’ont remporté qu’un seul de leurs six premiers duels.

Les Aigles, quant à eux, n’ont savouré la victoire qu’à une seule reprise, et ce en dépit des retours au jeu des deux grandes vedettes du club, Kevin Landry et Rémi Légère.

Pour Samuel Gendron, le mauvais début de saison des Dodgers s’explique de deux façons, une incapacité à frapper régulièrement la balle en lieux sûrs et les difficultés à présenter un club compétitif sur la route en raison de la disponibilité des joueurs.

«Notre offensive n’est tout simplement pas là, dit-il. C’est comme si tous les gars étaient tombés en même temps dans une léthargie. Ce qui nous aide pas non plus, c’est qu’il nous manque toujours des gars, à cause du travail, quand nous allons jouer ailleurs.»

Les problèmes offensifs des Dodgers font également en sorte que l’équipe ne peut pas exploiter comme elle le voudrait sa vitesse sur les sentiers, laisse également entendre Samuel Gendron.

Du côté des Aigles, Zoel Benoit croit que le manque d’expérience de l’équipe fait en sorte que les victoires tardent à venir.

«Malgré les retours de Kevin et Rémi, les Aigles ont opéré un gros virage jeunesse dans les dernières années, confie-t-il. Pour te donner une idée, je suis un vétéran dans l’équipe même si je n’ai que 26 ans.»

«Il faut donc laisser le temps aux jeunes de s’acclimater à la ligue, de mieux connaître les lanceurs des autres équipes par exemple et de savoir quand c’est le temps de voler des buts et quand ce n’est pas le temps de le faire. Ce n’est pas évident quand tu sors du baseball midget d’aller affronter des lanceurs comme Yan Rail et Ronnie Dickson», affirme Benoit.

«Nous nous attendons toutefois de faire mieux en deuxième moitié de saison. Nous allons rebondir», assure le joueur de premier but.

La confiance est également toujours présente dans le camp des Dodgers.

«Nous ne sommes pas trop stressés avec notre mauvais début, indique Samuel Gendron. C’est quand même mieux d’avoir une léthargie en début de saison que dans les séries. Un championnat, ça ne se gagne pas en juin.»

En bref… Après cinq saisons où il a appris à mieux composer avec les lanceurs du circuit, Zoel Benoit a enfin explosé à l’attaque. Le colosse de 6 pieds 2 pouces et 190 livres montre une moyenne de ,364 et s’impose parmi les meilleurs frappeurs de la ligue. «Raphaël Robichaud m’a beaucoup inspiré la saison dernière en connaissant son éclosion à l’attaque et il est encore l’un de nos meilleurs cette année», confie Benoit, dont les oncles Frédéric-Denis et Guillaume ont déjà porté les couleurs des Aigles dans le passé…