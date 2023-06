Une première chez les Républicaines de la CDJ

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Ce sont deux nouvelles pages d’histoire qui seront écrites chez les Républicaines de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany. Deux jeunes femmes et anciennes membres du programme ont été nommées à la barre de l’équipe de hockey pour la saison 2023-2024.

Caroline Chiasson et Arianne Milliard se partageront les rênes de l’équipe féminine de hockey représentant l’école secondaire d’Edmundston. Elles seront les premières femmes de l’histoire du programme à occuper le poste.

«Rendu en 2023, je pense que ça prenait ça. On connaît le programme en tant que joueuses, mais aussi en tant que coach. Je pense que ça rend ça intéressant. Je me souviens que ç’a toujours été des hommes qui nous entraînaient, mais ce n’est pas la même mentalité. Je pense que ça peut apporter quelque chose de différent et de bon à l’équipe», a expliqué Caroline Chiasson.

«C’est bon que l’on commence à apporter ça dans notre région pour montrer que le hockey a sa place et autant les femmes que les hommes ont leur place pour “coacher” des équipes. On sait ce que les filles peuvent passer à travers alors elles ont un avantage de nous avoir pour les guider (…) Entre femmes on se comprend bien», a poursuivi Arianne Milliard.

Bien qu’elle n’ait pas gravité dans l’entourage de l’équipe la saison dernière et qu’elle n’est âgée que de 23 ans, Arianne Milliard a fait partie du personnel d’entraîneurs des Républicaines pendant quelques années en occupant notamment le poste d’entraîneuse des gardiennes de but. Elle dit avoir développé une passion pour ce domaine et c’est ce qui l’a incité à accepter le poste de co-entraîneuse en chef.

«C’est comme un rêve de petite fille. Tu commences à jouer au hockey et tu te vois plus tard être en tête d’une équipe (…) Quand j’ai reçu l’appel, c’est arrivé comme un “gut feeling” plus qu’autre chose.»

Caroline Chiasson est une passionnée de hockey, elle qui pratique ce sport depuis déjà une quinzaine d’années. Celle qui aura 24 ans en juillet se souvient de tout le respect qu’elle avait envers ses entraîneurs lors de ses années comme joueuse et de ses moments mémorables passés avec les Républicaines.

«Je me suis tout le temps dit que je voulais m’impliquer de nouveau avec les Républicaines, mais j’ai été six ans à l’extérieur pour les études. La saison dernière, j’ai eu la chance de “coacher” un peu et j’ai eu la piqûre.»

Même si ce n’est pas monnaie courante dans le monde du hockey, le fait d’avoir deux pilotes derrière le banc de l’équipe devrait permettre le développement d’une dynamique intéressante au sein des Repses, estiment les deux jeunes femmes. Elles disent avoir développé une belle complicité lors de leur séjour en tant que joueuses et ont, somme toute, un style passablement similaire.

«C’est quand même rare d’entendre ça, mais je crois que ça va bien aller. On va discuter ensemble de la façon dont on veut faire ça et on va diriger les filles le mieux possible», a mentionné Caroline Chiasson.

Selon Arianne Milliard, comme les deux femmes ont aussi une vie professionnelle, le fait d’avoir deux entraîneuses en chef assurera une certaine stabilité.

«Si tout va bien, je termine mes études comme paramédic bientôt alors je sais que quand je vais commencer à travailler, je ne vais pas avoir un horaire fixe. Avoir deux entraîneuses nous assure que l’une pourra prendre le relais pour gérer tout ça si l’autre est absente.»

Même si les objectifs de performance sont encore loin au bout du chemin, il est tout de même important, selon les deux entraîneuses, de commencer à bâtir les liens avec de potentielles joueuses ou d’autres entraîneurs.

«On a accepté le poste la semaine passée. On commence à penser à qui on a en tête comme coach adjoint, mais rien de spécifique encore. C’est sûr que l’on veut faire une bonne première impression en tant que coach en chef», a confié Arianne Milliard.

«Pour commencer une équipe, ça te prend des liens forts, alors ce serait l’un de nos objectifs, soit de créer des liens entre les filles et les entraîneurs», a ajouté Caroline Chiasson.

Après la formation de l’équipe qui sera derrière le banc des Républicaines, la prochaine étape sera le camp de remise de forme qui aura lieu en septembre. Suivront ensuite le camp de sélection et la formation officielle de l’équipe. La saison de hockey interscolaire devrait commencer au mois d’octobre.

Les deux entraîneuses ont reconnu qu’il existe des défis en ce qui a trait au recrutement, surtout depuis les dernières années. Elles espèrent que la venue de deux jeunes femmes à la barre de l’équipe puisse convaincre certaines filles de tenter leur chance.

«Je pense qu’il y a ce lien avec les filles qui nous regardaient jouer lorsqu’elles étaient plus jeunes. Elles nous connaissent et certaines nous voyaient peut-être comme des idoles. Je pense que ça peut avoir un impact sur le recrutement. On ne devrait pas perdre beaucoup de joueuses par rapport à la saison passée alors ça ne devrait pas être trop difficile de ce côté», avoue Caroline Chiasson.