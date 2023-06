Bâton sportif: 22 athlètes du N.-B. à Edmonton

Vingt-deux athlètes vont représenter le Nouveau-Brunswick aux Championnats canadiens de bâton sportif qui se déroulera du 2 au 7 juillet à Edmonton, en Alberta. Ces athlètes ont obtenu leur laissez-passer à la suite de leurs résultats aux récents Championnats provinciaux tenus à Moncton en avril. Équipe NB dit s’attendre à une bonne récolte de médailles. À l’avant: Meghan Richard LeBlanc (Moncton), Elora Wheaton (Sackville), Julie Allain (Moncton), Lucy Gray (Moncton), Diana Phillips (Moncton), Valika Allain (Ste-Marie), Mia-Belle Gould (Dieppe), Miguelle Richard (Miramichi) et Eliza Savoie (Néguac). À l’arrière: Brenda Arsenault LeBlanc (entraîneure Baton Atlantik Moncton et les environs), Janie Ouellette (Haute-Aboujagane), Madeleine Blanchard (Dieppe), Sophie Babineau (Grande-Digue), Alexa Saunders (Moncton), Clara Stanert (Caanon Station), Véronique Lagacé (Dieppe), Brianna Middleton (Moncton), Sophie Boomer-Searle (Sackville), Tesfa Cruttwell (Sackville), Gabriella Robichaud (Néguac), Marissa Caissie (Néguac), Josée Rousselle (Néguac), Isabella Savoie (Néguac), Solange St-Coeur (entraîneure Les Étincelles de Néguac) et Tyra Joe (entraîneure Les Étincelles de Néguac). - Gracieuseté