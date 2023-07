Premier bloc des Jeux de l’Acadie: le Sud-Est dominant

C’est déjà la fin du premier bloc de compétitions à la 42e finale des Jeux de l’Acadie. Nous pouvons maintenant faire le bilan de mi-parcours, après 3 jours de compétitions.

Sans surprise, la très grande région du Sud-Est a pris une longueur d’avance, fidèle à son habitude. Elle compte déjà 28 médailles à ces Jeux, soit v12 d’or, 10 d’argent et 6 de bronze.

La région Kent maintient son 2e rang avec 18 médailles (5 d’or, 7 d’argent et 6 de bronze).

De son côté, le Restigouche connaît un très bon début des Jeux, avec 6 médailles (1-3-2), améliorant déjà sa marque de l’an dernier (0-2-4).

Voici le détail des résultats du premier bloc.

VOLLEY-BALL FÉMININ

L’équipe de volley-ball féminine de Madawaska-Victoria célèbre sa médaille d’or après sa victoire contre l’équipe Chaleur (25-19, 25-20), le vendredi 30 juin 2023, à la 42e Finale des Jeux de l’Acadie à Memramcook. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Le score de la finale entre Madawaska-Victoria et Chaleur (2-0) ne reflète pas tout à fait la performance de l’équipe perdante. Car c’est somme toute une rencontre serrée (25-19, 25-20) qui s’est déroulée dans le gymnase de l’École Antonine-Maillet de Dieppe vendredi matin. D’ailleurs, les filles de Chaleurs détenaient même l’avance en début de match, qu’elles ont tôt laissé filer au profit de Madawaska-Victoria, qui arrive à peine d’une compétition nationale.

«Je suis contente, résume Megane Boucher d’une voix déjà rauque quelques secondes après le point gagnant. J’étais un peu stressée, mais là, ça va mieux».

Sa coéquipière Maïka Nadeau était plutôt fière de la performance de son équipe.

«Nous tirions de l’arrière, mais nous sommes parvenues à remonter la pente», se réjouit-elle.

Le Sud-Est a pris la médaille de bronze, grâce à une victoire en deux manches contre Kent.

BADMINTON

Chaleur (or) contre Sud-Est (argent) à la 42e Finale des Jeux de l’Acadie à Memramcook, le vendredi 30 juin 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Contrairement aux Jeux olympiques, le badminton se pratique uniquement en équipe aux Jeux de l’Acadie. Neuf matchs composent la partie: le simple masculin (2) et féminin (2), le double masculin (2) et féminin (2) et le double mixte (1). Si le Sud-Est a offert une solide résistance aux athlètes de Chaleur, ces derniers ont obtenu l’or à l’issue du 6e match. Ils ont remporté la partie 7 à 2.

«C’est incroyable, lance Jacob Brideau une fois la médaille d’or confirmée (à 5 à 1). Ce sont mes deuxièmes jeux, mais cette année, nous avons une excellente équipe. Nous n’avons perdu que trois matchs. C’est vraiment une belle expérience jusqu’à maintenant.»

Chaleur s’était classée 4e en 2022. L’équipe de badminton gagnante est encore issue de l’École secondaire Népisiguit.

C’est l’Île-du-Prince-Édouard qui a remporté la médaille de bronze, grâce à une victoire de 6 à 3, contre Madawaska-Victoria, vendredi matin.

ATHLÉTISME (12-13 ans masculin)

La Nouvelle-Écosse a fait un retour en force aux Jeux de l’Acadie après une absence de quatre ans, particulièrement en athlétisme.

Landon Aarts a fait le plein de médailles d’or, avec des premières places dans les épreuves du 80 m (10s85), du 150 m (20s10), du saut en longueur (4m88) et du relais 4 x 100 m (55s94; avec Lamar Gallant, Montgomery Morris et Joshua Misner). Derrière Aarts, Samy Rousselle, du Restigouche, a pris les médailles d’argent au 80 m et au 150 m. Malgré sa petite taille, Shadi Krey, de la Nouvelle-Écosse (4min13s83), a remporté le 1200 m, en coiffant Xavier Legacy de la région Chaleur (4min14s18). Émile Carrier, de Madawaska-Victoria, a terminé troisième (4min15s46).

Au 800 m masculin, Samuel Beaulieu de la Péninsule acadienne est parvenu à mettre un frein aux concurrents du sud de la province avec le meilleur temps (2min32s34), devant Timmy Vandecasteel du Sud-Est (2min34s07) et Louis Jacob Allain de Chaleur (2min36s94).

Au lancer du disque, Louis Dastous (26m42) et Kaleb LeBlanc (25m73) de Kent ont enjambé les deux premières marches, alors que Cayden Bernard du Restigouche (25m35) les a rejoints sur le podium.

Au javelot, Nick St-Onge de MadVic a réussi un tir de 33m41, devançant son plus proche concurrent, Zachary Maillet de près de 2 mètres (31m46). Declan Crawford de l’Île-du-Prince-Édouard a inscrit la troisième marque grâce à un saut de 29m78.

Au saut en hauteur, Alexis Noël de Chaleur et ce même Declan Crawford ont pris les deux premiers rangs (1m45). Nicolas Richard de Kent (1m40) les a accompagnés sur le podium.

Au saut en longueur, Aarts était suivi de Louis Jacob Allain de Chaleur (4m50) et Patryk Brudkowski (4m42).

ATHLÉTISME (12-13 ans féminin)

Au 1200 m, Chanelle Ouellette de Madawaska-Victoria a inscrit le meilleur temps (4min2s96) devant Pénélope Locas du Sud-Est (4min4s42) et Mya Rousselle de Chaleur (4min22s88), à la 42e Finale des Jeux de l’Acadie à Memramcook, le jeudi 29 juin 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Chez les filles, outre le record des jeux de Taylor-Lynn Brun du Sud-Est de jeudi, sa concurrente Madeleine Lavoie – qui a terminé 2e au 80 m – a pris la première marche du 150m (20s76). Elle a devancé Mélodie LeBlanc de Chaleur (21s47) et Zoé Savoie du Sud-Est (21s69).

Au 800 m, le Restigouche s’est offert une première médaille d’or depuis 2019, grâce à la performance de Nayeli Lapierre (2min39s08). Elle a devancé Madison LeBlanc (2min41s58) et Rafaelle Parent (2min45s41) au fil d’arrivée.

Au 1200 m, Chanelle Ouellette de Madawaska-Victoria a inscrit le meilleur temps (4min2s96) devant Pénélope Locas du Sud-Est (4min4s42) et Mya Rousselle de Chaleur (4min22s88).

Au relais 4×100 m, c’est la délégation de Kent (Alexanne Després, Kariane Allain, Maélie Gionet et Madeleine Lavoie) qui bouclé la boucle en premier avec un temps de 57s64, suivie de celle de l’Île (Maëlle Ranahan, Elin Reardon, Kinley Duncan et Klody Maud Mazerolle) avec un petit dixième de seconde de retard. L’équipe de Chaleur (Émilie Abiguël Roy, Mélodie LeBlanc, Mia Hachey et Marissa Audet) a pris le troisième rang avec un temps de 58s69.

Au lancer du disque, Marika LeBlanc du Sud-Est a coiffé la concurrence avec un essai de 25m47. Joanika Doucet de Chaleur (24m41) et Ketya Maguiraga de Kent (20m61) l’ont rejoint sur le podium.

Au javelot, Maïka Chiasson du Sud-Est (28m49), Julie Gosselin de la Péninsule acadienne (25m09) et Naomi Richard de Kent (20m03) sont retournées à la maison avec une médaille au cou.

Au lancer du poids, Janelle Stewart de Kent (9m49), Zoé Arsenault du Sud-Est (9m17) et Rose Khatib du Restigouche (8m60) sont reparties avec des lauriers.

Au saut en hauteur, Audrey Goguen-Ménard du Sud-Est et Janève Picard de Madawaska-Victoria ont pris les deux premières places (1m30), suivies de Claudia Dubé de MadVic et Grace Teakles de la Nouvelle-Écosse (1m25).

Enfin, au saut en longueur, Mia Godin de la Péninsule acadienne a sauté le plus loin (4m06), devant Justine Amédé du Sud-Est (3m95) et Marissa Audet de Chaleur (3m94).

MINI HANDBALL MIXTE M12

Au mini handball mixte, l’équipe de Kent est venue à bout du Sud-Est dans une finale très serrée, qui s’est terminée par la marque de 21 à 20. L’équipe de Chaleur a eu le dessus sur la Nouvelle-Écosse pour récolter le bronze, grâce à une victoire de 20 à 15.

VOIX DES GROUPES

C’est le groupe aguerri Moyenne Rigue, représentant le Sud-Est, qui a remporté le premier volet culturel des 42es Jeux: La Voix des groupes. Ce groupe est déjà bien rodé: il compterait près de 30 engagements cet été. Les groupes de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont accompagné le Sud-Est sur le podium.

Le deuxième bloc des Jeux s’est amorcé vendredi après-midi. En plus de l’athlétisme 14-15 ans, il comprend également le soccer féminin, le volley-ball masculin, l’ultimate Frisbee, le golf (14 à 16 ans), l’improvisation et les arts du cirque.