Un hockeyeur au sang acadien rejoint Bradly Nadeau en Caroline

Le hasard fait drôlement bien les choses quand il s’y met. Après que les Hurricanes de la Caroline aient repêché l’attaquant Bradly Nadeau en fin de première ronde, mercredi soir, la même équipe a décidé de sélectionner le défenseur Charles-Alexis Legault au cinquième tour, jeudi après-midi.

Deux hockeyeurs avec du sang acadien qui leur coule dans les veines au sein de la même organisation, c’est du rarement vu dans la LNH.

Legault, qui aura 20 ans le 5 septembre, en était d’autant plus à sa dernière année d’éligibilité pour l’encan. Même s’il n’a pas fait le voyage à Nashville, préférant plutôt s’entraîner, vous pouvez un peu vous imaginer le sentiment qui l’a habité quand les Hurricanes ont nommé son nom au 139e échelon.

«Je me sens libéré, affirme le fils de Line Haché, originaire de Petite-Lamèque dans la Péninsule acadienne, et d’Alexandre Legault, de Chicoutimi. C’est une preuve de reconnaissance qui souligne tous mes efforts des dernières années.»

Legault, qui a porté les couleurs des Bobcats de l’Université Quinnipiac (NCAA), la saison dernière, dit n’avoir jamais douté en ses moyens.

«J’ai toujours continué de croire que ça allait finir par débloquer, mentionne-t-il. Je n’ai jamais perdu du vu mon objectif de jouer un jour dans la Ligue nationale.»

Charles-Alexis Legault, un solide gaillard de 6 pieds 3 pouces et 208 livres, avait le sentiment que les Hurricanes avaient un faible pour lui.

«Ils ne m’ont jamais parlé avant le repêchage, mais mon agent Philippe Lecavalier avait discuté avec l’un des adjoints du directeur général de l’équipe et ce dernier lui avait dit qu’il y avait de l’intérêt pour moi. En plus, le fils de l’entraîneur Rod Brind’Amour, Skyler, est mon coéquipier avec les Bobcats. C’est d’ailleurs l’un de bons amis», signale Legault.

Et la famille dans la Péninsule acadienne comment a-t-elle réagi?

«Mes grands-parents (Louis-Marie Haché et Juliette Paulin) sont présentement à leur chalet à Petite-Lamèque et ils m’ont envoyé un message pour me féliciter. Ils sont très fiers de moi», a rétorqué le jeune hockeyeur qui est également le cousin de l’ancien gardien de l’organisation du Titan d’Acadie-Bathurst, Pierre-Vincent Guignard.

Outre Nadeau et Legault, trois autres hockeyeurs avec des connexions directes avec le Nouveau-Brunswick ont été sélectionnés pendant l’encan.

Il s’agit de l’attaquant Matthew Wood, dont le père a grandi au Nouveau-Brunswick et dont les grands-parents habitent toujours à Miramichi, qui a été choisi en première ronde, le 15e au total, par les Predators de Nashville, ainsi que les arrières Dylan Mackinnon (83e), lui aussi par les Predators, et Matteo Mann (199e), par les Flyers de Philadelphie.

Notons cependant que trois autres gars d’ici n’ont pas eu la même chance, soit les attaquants Luke Patterson, des Eagles du Cap-Breton, et Preston Lounsbury, des Wildcats de Moncton, de même que le défenseur Anton Topilnyckyj, des Islanders de New York.

Ils étaient pourtant répertoriés par la Centrale de recrutement de la LNH.