Le Canadien échange le défenseur Joel Edmundson aux Capitals

Le Canadien de Montréal a échangé le défenseur Joel Edmundson aux Capitals de Washington en retour de choix au repêchage.

Le Canadien reçoit des choix de troisième et septième ronde en 2024. Le choix de troisième ronde appartenait originalement au Wild du Minnesota.

Le Tricolore retient également la moitié du salaire du défenseur âgé de 30 ans. Edmundson a encore une saison à écouler à un contrat lui rapportant 3,5 millions $ US par année.

Edmundson a disputé trois saisons avec le Canadien et a aidé l’équipe à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2021.

Il a toutefois été ennuyé par une blessure au bas du dos lors des deux dernières campagnes et a été limité à respectivement 24 et 61 matchs en 2021-22 et 2022-23.

Choix de deuxième tour des Blues de St. Louis en 2011, 46e au total, Edmundson a amassé 28 buts et 76 aides en 477 matchs dans la LNH avec les Blues, les Hurricanes de la Caroline et le Canadien.

Edmundson a remporté la coupe Stanley avec les Blues en 2019.