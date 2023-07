Lurette s’entend avec un club professionnel d’Angleterre… mais l’arbitrage demeure le plan A

Quand Pierre-Luc Lurette dit qu’il a un plan A et un plan B pour son avenir immédiat, ce ne sont pas des paroles en l’air. Le bonhomme a même un plan C et un plan D. C’est vous dire…

La semaine dernière, l’Acadien de Val-d’Amour a paraphé une entente d’une saison avec les Raiders de Romford, un club faisant partie du Championnat de hockey sur glace du Royaume-Uni en Division 2.

Ça, c’est son plan B.

Parce que le plan A, n’en déplaise aux Raiders, ça demeure son intention d’entamer une carrière professionnelle comme juge de lignes.

Il a d’ailleurs été invité au ‘‘Combine’’ des officiels de la Ligue nationale de hockey, qui aura lieu du 17 au 20 août au Lecom Harborcenter de Buffalo.

«C’est sûr que l’arbitrage est actuellement mon plan A. Pour moi, c’est l’opportunité d’avoir une carrière à long terme. Les Raiders, c’est seulement une offre pour un an. Ils ont été prévenus de mes intentions et ils comprennent la situation», assure-t-il.

«Mais pour un plan B, j’aurais eu pas mal de difficultés à trouver une aussi belle opportunité. Je ne pouvais tout simplement pas refuser leur offre. Elle était trop belle pour dire non. Non seulement le salaire est intéressant, mais ça me permet aussi d’être proche de ma blonde qui étudie en Irlande. Ce sera la première fois en trois ans que nous serons dans le même fuseau horaire», raconte Lurette.

«Et si jamais ça ne fonctionne pas avec mon visa, parce qu’il pas encore été approuvé, et que l’arbitrage ne fonctionne pas aussi, un retour avec les Thunderbolts d’Evansville (SPHL), ou encore jouer pour les Maraudeurs de Dalhousie dans la ligue senior, sont d’autres options. Mais honnêtement, je suis confiant que mon plan A (arbitrage) va fonctionner», mentionne le jeune homme de 24 ans.

Pour revenir aux Raiders de Romford, Lurette révèle que le calendrier comprend 56 rencontres, ce qui représente de une à deux parties par semaine, agrémenté de deux entraînements.

«Je n’ai aucune idée du niveau jeu, mais j’ai un ami (Matt Gomercic) qui y jouait la saison dernière et il m’a dit que c’était du bon hockey. C’est justement Matt qui a parlé de moi aux dirigeants du club qui se cherchaient un défenseur capable de contribuer à l’attaque», confie-t-il.

Le départ de Lurette pour Romford se ferait normalement le 2 septembre, soit deux semaines après la vitrine des officiels de la LNH.

«Ça va me donner assez de temps pour savoir si ç’a fonctionné ou pas au Combine», indique-t-il.

Pour ceux et celles qui se posent la question, Romford est une ville de la banlieue nord-est de Londres.