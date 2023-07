Verstappen remporte la course sprint au Grand Prix d’Autriche

Le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a creusé l’écart en tête du championnat du monde, samedi, après avoir remporté la course sprint au Grand Prix d’Autriche.

Le Hollandais, qui était déjà assuré de partir de la première place sur la grille de départ lors du Grand Prix traditionnel qui aura lieu dimanche, a aisément devancé au fil d’arrivée de cette course de 24 tours son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez.

Carlos Sainz fils, au volant de sa Ferrari, s’est signalé en terminant troisième. Le Québécois Lance Stroll a su tirer son épingle du jeu et a abouti au pied du podium, à 6,615 secondes de l’Espagnol.

«Nous avions un bon rythme aujourd’hui et je suis satisfait de mon premier tour. J’ai tenté de préserver mes pneus sur la piste qui s’asséchait; l’équipe a pris la bonne décision au niveau de la stratégie et nous nous sommes bien adaptés. Quatrième, c’est un très bon résultat», a résumé Stroll par voie de communiqué.

Son coéquipier chez Aston Martin, Fernando Alonso, a suivi au cinquième rang.

Perez a surpris Verstappen au départ, sur une piste détrempée.

«Le départ n’a pas été idéal, a convenu Verstappen. Mes pneus ont dérapé un peu.»

Après que Verstappen et Perez soient quasiment entrés en contact, le Mexicain a glissé en troisième place derrière Nico Hulkenberg et Verstappen, qui a du même coup repris les commandes de la course sprint.

«Nous aurions pu être victimes d’un gros accrochage, a dit Verstappen sur les ondes radio de Red Bull. Il faudra qu’on en discute (après la course).»

Ce qu’ils ont fait, dès qu’ils se sont extirpés de leur monoplace. Verstappen a dit qu’ils ont échangé sur cet incident «comme des gens civilisés» pendant quelques minutes, et qu’il n’y a pas eu d’escalade.

«Nous en avons discuté et tout est beau, a confié Verstappen. Ça n’est pas nécessaire d’en faire un plat… Ça va.»

Puis, tandis que la piste s’asséchait, Russell a été le premier à entrer aux puits pour se chausser de gommes plus performantes au 16e tour. Il a immédiatement été suivi de son coéquipier, Lewis Hamilton, et de Hulkenberg.

Charles Leclerc, qui était parti neuvième après avoir écopé d’une pénalité de trois places sur la grille de départ pour avoir bloqué le pilote McLaren Oscar Piastri lors des qualifications écourtées — qu’on appelle en F1 le «sprint shootout» — un peu plus tôt en matinée, s’est contenté de la 12e position.

Hamilton, qui est parti de la 18e place après avoir été écarté du processus de qualifications dès le premier segment, a orchestré une belle remontée pour finir 10e.

Il n’a cependant pu marquer de points de classement, puisque seuls les huit premiers sont récompensés.

Ainsi, Verstappen a engrangé huit points de classement, Perez en a obtenu sept, Sainz fils en a récolté six et Stroll, cinq.

En vertu des résultats de la course sprint, Verstappen domine maintenant le championnat des pilotes avec 203 points, suivis de Perez (133), Alonso (121) et Hamilton (102). De son côté, Stroll est toujours huitième, avec 42.

Le Grand Prix d’Autriche est la deuxième étape disputée selon la formule sprint cette saison.

Perez avait remporté la première course sprint en Azerbaïdjan, tandis que son coéquipier Verstappen terminait troisième.

Verstappen partira devant Leclerc et Sainz fils dans l’ordre lors du Grand Prix traditionnel, dimanche. Stroll s’élancera alors de la sixième position, devant Alonso, septième.