Victor Thériault pourrait organiser un gala d’arts martiaux mixtes à Fredericton en 2024

Pour plusieurs raisons, Victor Thériault s’était fait plutôt discret dans les dernières années. Il y a d’abord eu la pandémie qui a forcé l’annulation ou le report de plusieurs événements, ensuite le décès de sa conjointe Michelle Guay, en septembre, et enfin son accident cardio-vasculaire en novembre.

Si la perte de sa complice des 42 dernières années lui fait encore mal, le promoteur d’événements de sports de combat a néanmoins eu le sentiment qu’une pause de près de quatre ans était suffisante.

Le 18 juin, il était aux commandes d’un gala de kickboxing amateur à La p’tite grenouille de Saint-Constant.

Et même si c’était le même jour que la Fête des pères et le Grand Prix du Canada, Thériault est parvenu à remplir les 400 places de La p’tite grenouille.

«Ç’a super bien été, affirme le Paquetvillois d’origine. Je me suis même présenté à la pesée des combattants, en matinée, avec un t-shirt de Karaté Mania 8, ce fameux gala de 1994 où mon frère Jean-Yves avait affronté Rick Roufus. Jean-Yves était d’ailleurs présent à Saint-Constant comme invité d’honneur. Même que Jean-Yves a remis sa biographie aux 100 premiers spectateurs qui sont arrivés.»

Victor Thériault n’entend pas attendre aussi longtemps avant de s’impliquer dans l’organisation de galas. Il aide justement à la concoction de deux galas organisés par les Promotions Iceman et qui auront lieu en septembre et en novembre à Ottawa et à Gatineau.

«Je pars aussi bientôt pour Orlando, en Floride, où je m’en vais négocier avec des gens afin de présenter en 2024 un tournoi international de karaté à Montréal. Ce sera un peu l’équivalent du US Open, mais pour le Canada. Je négocie également avec deux casinos de Vegas afin d’aller y présenter un gala», révèle Thériault.

Enfin, il mijote de plus l’organisation d’un gala à Fredericton, toujours pour 2024. Pour Victor Thériault, ce sera l’occasion de faire la promotion d’un gala dans sa province d’origine pour la première fois depuis la fin des années 1980.