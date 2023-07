42e Finale des Jeux de l’Acadie: Samuel Lepage et Malik Gibbs triples médaillés d’or

Les 42es Jeux de l’Acadie sont terminés. La vasque éteinte, les jeunes athlètes des quatre coins de l’Atlantique ont pris la route pour rentrer à la maison dimanche, après une semaine haute en couleur.

Fidèle à son habitude, c’est le Sud-Est qui a complété ses Jeux en haut du classement avec une récolte 59 médailles, dont 24 d’or. Sa voisine, Kent, a pris le 2e rang avec 33 médailles, suivie de près par Chaleur, forte de 28 médailles.

Les finales du deuxième bloc se sont déroulées samedi soir (athlétisme) et dimanche matin. Voici le résumé des résultats du week-end à la 42e Finale des Jeux de l’Acadie.

ATHLÉTISME (14-15 ans)

Le début de la deuxième soirée d’athlétisme a mal commencé, puisque le chronomètre de départ est tombé en panne au premier départ. Les filles du 100 m ont vu leur course initiale annulée, comme aucun temps n’a été inscrit. Selon la photo d’arrivée, Jasmine Aarts de la Nouvelle-Écosse a remporté la course par un nez devant Jolene Harvey de Chaleur.

Avec chronomètres en main, les organisateurs ont repris les activités comme dans une ère pas si lointaine, le temps de compléter le 100 m.

Les filles ont pu reprendre leur course un peu plus tard. Cette fois, c’est Jolene Harvey (12s9) qui a croisé le fil la première, devant Aarts (13s1). Il faut noter que Harvey participait aussi au frisbee ultime plus tôt dans la journée.

«Les préliminaires ont super bien été, mais en finale, le chronomètre n’a pas commencé et nous avons dû la reprendre, explique la jeune athlète cherchant encore son souffle au fil d’arrivée. Au 100 m, il faut donner tout ce que tu as, donc tu vides la “tank”. Je n’avais donc vraiment pas le goût de la refaire, mais c’est ce qu’on a fait, et je suis arrivée première.»

Audree Sinclair du Sud-Est a pris le troisième rang (13s1).

Chez les garçons, c’est Malik Gibbs de Madawaska-Victoria – entre deux sauts en hauteur – qui a inscrit le meilleur chrono avec un temps de 11s9. Kalel Couture (12s1) de Kent et Yann Vanel Teidja Loumou (12s4) de l’Île-du-Prince-Édouard l’ont rejoint sur le podium.

Au 200 m, avec l’équipement de piste réparé, Malik Gibbs a récolté sa deuxième médaille d’or de la soirée, grâce à un temps de 24s80. Il a été suivi de Silvain Mbuyi de la Nouvelle-Écosse (24s95) et Teidja Loumou de l’ÎPÉ (25s59).

Chez les filles, Audrée Sinclair est montée sur la première marche avec un temps de 28s11, talonnée par Mélanie Richard de Kent (28s71) et Maïka Bérubé du Sud-Est (29s25).

Au 300 m, Xavier Morris de la Nouvelle-Écosse (41s30), David Blanchard de Chaleur (41s73) et Nathaniel St-Pierre Maltais du Sud-Est (41s90) ont composé le podium chez les garçons, alors que Zoé Allain de Kent (48s33), Emma Bernard du Sud–Est (49s73) et Rosalie LeBlanc de Chaleur (50s09) faisaient de même pour les filles.

Au 800 m, Lexie Girouard du Sud-Est (2min38s25) a pris le premier rang, suivie de Alix Guerette de Chaleur (2min42s01) et Piper Hickox de la Nouvelle-Écosse (2min42s02), qui ont croisé le fil nez à nez.

Chez les garçons, Samuel Lepage de Chaleur (2min17s65) a récolté sa première médaille d’or de la soirée. Il a devancé Miguel Boudreau (2min19s24) et Vincent LeBlanc (2min19s34), tous deux du Sud-Est.

Lepage (3min37s84) devait récidiver au 1200m en partant en force et il a terminé avec plus de 14 secondes d’avance sur son plus proche rival, Gavin Bezeau de la Nouvelle-Écosse (3min51s87). Frédérick Morin de Madawaska-Victoria (3min55s57) a récolté la médaille de bronze.

«Je ne voulais pas me faire pousser jusqu’à la fin et manquer d’énergie, explique Samuel Lepage au fil d’arrivée. Je me suis donné une avance tôt que j’ai pu conserver jusqu’à la fin.»

Chez les filles, Maxine Arsenault de Kent (4min5s53) a décroché l’or, en devançant Lexie Girouard (4min12s20) et Piper Hickox de la Nouvelle-Écosse (4min15s76).

Au 2000 m, Jeremi Mazerolle de Kent (6min51s47) a pris la première place avec une avance de 10 secondes devant Thomas MacEachern de la Nouvelle-Écosse (7min1s55). Danick Gagnon de la Péninsule acadienne les a rejoints sur le podium avec un temps de 7min4s44.

Chloe MacEachern de la Nouvelle-Écosse (7min54s55) a récolté l’or chez les filles, devant Milla Ferguson du Sud-Est (8min34s53) et Lili-Pier Boudreau de la Péninsule acadienne (8min54s67)

Au saut en hauteur, Vincent LeBlanc de Dieppe a surpris tout le monde, lui-même inclus, après avoir réussi un bond de 1m65, à 7 petits centimètres de record des Jeux vieux de plus de 30 ans. Son exploit est d’autant plus impressionnant qu’il s’est lancé dans cette discipline uniquement pour participer aux Jeux de l’Acadie.

«Je me sens super bien, explique-t-il, après le saut gagnant. Je voulais faire 1m60, mais je ne m’attendais pas à réussir le 1m65.»

«À 1m50 et 1m55, j’ai manqué mes deux premiers essais, poursuit-il. Si je n’avais pas réussi mes troisièmes sauts, je ne me serais pas rendu si loin. Je suis vraiment surpris de ma performance.»

Silvain Mbuyi de la Nouvelle-Écosse (1m60) et Malik Gibbs de Madawaska-Victoria (1m60) l’ont accompagné sur le podium.

Chez les filles, Maïka Bérubé du Sud-Est a réussi un saut de 1m55 devant Lexie Richard (1m40 – 3e médaille de la soirée) et Myka Wilson (1m40) de la Nouvelle-Écosse.

Au saut en longueur, Myka Wilson de la Nouvelle-Écosse a réussi un saut de 4m78 pour prendre la première marche du podium. Elle a surclassé Andree Sinclair du Sud-Est (4m53) et Ellen Sweeney de l’Île-du-Prince-Édouard.

Chez les garçons, Vincent LeBlanc du Sud-Est (5m56) a devancé ses confrères de Kent, Thomas LeBlanc (5m22) et Alexandre Gionet (5m03).

Au lancer du poids, Patrick Andre Chiasson de la Péninsule acadienne a projeté le boulet à 11m99, 20 centimètres devant son plus proche rival, David Blanchard de Chaleur. Matis Bruce Thériault du Restigouche (11m54) a attrapé le bronze.

Au javelot, Justin Sonier de Kent (37m33) a lancé plus loin que Marc Chapman de l’Île-du-Prince-Édouard (38m04) et Frédéric Louis Roy du Sud-Est (36m13).

De son côté, Daphnée Lanteigne du Restigouche a offert une deuxième médaille d’or à sa délégation grâce à un lancer de 9m66. Érika Breau de Kent (9m46) et Amy MacIntosh de la Péninsule acadienne (8m78) l’ont suivie sur le podium.

Au lancer du disque, c’est Zoé Noël qui a inscrit la meilleure marque (23m83). Daphnée Lanteigne a ajouté une médaille d’argent à sa besace (22m47) et Mathilde-Ive Noël de Chaleur (21m72) est venue compléter le trio de tête.

C’est le 4 x 100m qui a couronné la soirée. Malgré ses deux médailles d’or méritées plus tôt, Samuel Lepage avait toujours assez d’énergie pour aider ses coéquipiers de Chaleur, David Blanchard, Maxim Duguay et Michel Mazerolle, à monter sur la première marche du podium, avec un temps de 50s05. Kent (51s47) et la Péninsule acadienne (52s08) ont pris respectivement l’argent et le bronze.

Chez les filles, c’est le quatuor de Kent composé de Cloey Daigle, Maxine Arsenault, Zoé Allain et Melanie Richard qui ont inscrit le meilleur temps (55s41). L’Île-du-Prince-Édouard (56s10) et le Sud-Est (56s25) les ont rejoints sur le podium.

Jolene Harvey de Chaleur devance Jasmine Aarts de la Nouvelle-Écosse et Audree Sinclair du Sud-Est, au 100 m à la 42e finale des Jeux de l’Acadie de Memramcook, le samedi 1er juillet 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Samuel Lepage de Chaleur a remporté l’or au 800 m et au 1200 m (photo), lors de la 42e Finale des Jeux de l’Acadie de Memramcook, le samedi 1er juillet 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Au saut en hauteur, Vincent LeBlanc de Dieppe a surpris tout le monde, lui-même le premier, après avoir réussi un bond de 1m65, à 7 petits centimètres de record des Jeux vieux de plus de 30 ans. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Malik Gibbs de Madawaska-Victoria a pris le 3e rang au saut en hauteur à la 42e finale des Jeux de l’Acadie, le samedi 1er juillet 2023. Il a aussi récolté l’or au 100 m et 200 m. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Audree Sinclair du Sud-Est a remporté la médaille d’argent au saut en longueur à la 42e finale des Jeux de l’Acadie de Memramcook, le samedi 1er juillet 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard La finale du frisbee ultime mixte à la 42e Finale des Jeux de l’Acadie de Memramcook opposait le Sud-Est et Kent (bleu), le dimanche 2 juillet 2023. Kent l’a remporté 13 à 2. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

SOCCER FÉMININ

L’équipe de Chaleur a battu Restigouche 1 à 0 dimanche matin pour prendre la médaille de bronze, alors que sur le deuxième terrain, Kent et le Sud-Est rivalisaient pour la plus haute marche du podium.

C’est finalement le Sud-Est qui s’est envolé avec la victoire, ayant creusé une avance en début de match. Elles l’ont emporté 4 à 1 contre leur voisine.

FRISBEE ULTIME MIXTE

La délégation de Kent s’est imposée sur le Sud-Est lors de la finale du frisbee ultime mixte. Kent l’a emporté 13 à 2. De son côté, Terre-Neuve-et-Labrador a récolté sa première médaille d’équipe de son histoire aux Jeux de l’Acadie, grâce à une victoire de 15 à 7 sur leurs opposants de la Nouvelle-Écosse.

VOLLEY-BALL MASCULIN

Au Volley-ball à Dieppe, c’était au tour des garçons de s’exécuter pour le 2e bloc. En finale, le Madawaska-Victoria a eu raison de Kent (2-0). Parmi eux, le sprinteur Malik Gibbs a récolté sa troisième médaille d’or et sa quatrième des Jeux. Dans la finale B, Chaleur a défait Restigouche (2-0) pour ravir la médaille de bronze.

IMPROVISATION

La troupe d’improvisation de la délégation Chaleur s’est rendue maître de sa discipline dimanche matin quand elle a remporté son match 4 à 2 avec le Sud-Est, devant une salle comble au Monument Lefebvre. Un peu plus tôt, Kent a eu raison de la Péninsule acadienne 6 à 2 pour se garantir une place sur le podium.

À la cérémonie de clôture, la délégation de la Péninsule acadienne a reçu le prix de l’Amitié, et celle de la Nouvelle-Écosse a été décorée du prix de l’Amélioration.