Verstappen fait plaisir aux partisans de Red Bull et gagne le Grand Prix d’Autriche

Le champion en titre de la Formule 1, Max Verstappen, a continué sa marche vers un troisième titre consécutif en dominant le Grand Prix d’Autriche, dimanche.

Verstappen s’est élancé de la position de tête pour une quatrième course de suite et il a signé un cinquième gain d’affilée. Vainqueur de sept des neuf épreuves cette saison, le Néerlandais a accentué à 81 points son avance au sommet du classement des pilotes, devant son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez.

«Je crois que nos passages étaient parfaits, donc c’était une très belle journée et j’ai eu du plaisir, a mentionné Verstappen. J’ai simplement du plaisir à piloter cette voiture et participer aux courses pour cette équipe.»

En fin de course, Verstappen a même tenté sa chance pour le tour le plus rapide, malgré la réticence de son équipe de courir le risque. Il a obtenu ce point supplémentaire au dernier tour pour compléter un week-end parfait.

«J’ai vu l’écart et je me suis dit que je devais rentrer aux puits, a-t-il fait savoir. De l’extérieur, ça semble un gros risque, mais que tu es à l’intérieur de la monoplace, ce n’est pas du tout le cas.»

Le pilote de 25 ans a obtenu une 42e victoire en Formule 1, ce qui l’a placé devant Ayrton Senna pour le cinquième rang de l’histoire à ce chapitre.

Charles Leclerc, qui avait triomphé en Autriche l’an dernier, a terminé à 5,2 secondes de Verstappen pour s’emparer de la deuxième position. Perez a complété le podium, à 17,2 secondes.

Mais la marge de victoire de Verstappen s’est rapetissée en raison d’un arrêt aux puits tardif. Il s’agissait d’un autre gain confortable pour Red Bull sur sa piste à Spielberg.

Le Québécois Lancer Stroll a conclu la course en 10e place pour amasser un point pour l’écurie Aston Martin.

Effectuant un bon départ à partir de la pole, Verstappen a résisté à Leclerc lors des virages 2 et 3 et il a facilement regagné la première place lorsque le Monégasque est entré aux puits à mi-chemin de cette course de 71 tours à l’Anneau Red Bull.

«Le premier tour était le plus important pour moi. De rester devant pour que nous puissions exécuter notre propre plan», a dit Verstappen.

Il ne s’agissait que d’un deuxième podium cette saison pour Leclerc, mais ça lui a donné un sentiment d’optimisme.

«Les améliorations que nous avons amenées me font sentir mieux. Ça regarde bien pour le futur, a-t-il souligné. Évidemment, il y a encore du travail à faire parce que Max et Sergio ont beaucoup de rythme.»

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton, le pilote Ferrari Carlos Sainz fils et plusieurs autres ont reçu une pénalité de cinq secondes parce qu’ils ont quitté les limites de la piste.

Perez est parti de la 15e position et il a dépassé Sainz avec 10 tours à faire pour enregistrer un premier podium depuis sa deuxième place acquise à Miami il y a deux mois.

«C’est une belle remontée, a indiqué Perez. Ç’a été une séquence difficile pour moi, mais j’espère être de retour sur les rails et pouvoir garder cette constance.»

Sainz a terminé quatrième devant le pilote McLaren Lando Norris et le coéquipier de Stroll, Fernando Alonso. Hamilton et son coéquipier George Russell ont complété le top-8.

L’écurie Red Bull a remporté les neuf courses cette saison en plus des deux courses sprint. Verstappen a gagné celle de samedi et Perez avait eu les mêmes succès en Azerbaïdjan.