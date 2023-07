Jeffrey Viel s’entend avec les Jets de Winnipeg

Après cinq saisons dans l’organisation des Sharks de San Jose, Jeffrey Viel entame un nouveau chapitre dans sa carrière professionnelle. L’agent libre de 26 ans a paraphé samedi un contrat d’une saison avec les Jets de Winnipeg.

Fait intéressant, qui démontre hors de tout doute l’intérêt réel des Jets vis-à-vis de Viel, ce pacte lui garantit un salaire de 775 000$, qu’il joue à Winnipeg ou encore avec le club-école dans la Ligue américaine, le Moose du Manitoba.

Même que les Jets ne sont pas la seule formation à lui avoir proposé un contrat à un volet. Les Canadiens de Montréal sont même parmi les équipes qui ont manifesté un intérêt, mais Viel n’a pas voulu révélé s’il s’agissait d’une entente à un volet ou pas.

«Sans entrer dans les détails, les Jets n’étaient pas le seul club qui m’offrait une telle entente, dit-il. J’avais donc un choix à faire, mais honnêtement j’ai vraiment aimé l’intérêt des Jets. J’ai le sentiment qu’ils veulent me donner une vraie chance de faire le club.»

«À 26 ans, j’en suis rendu à un point tournant dans ma carrière et c’est le temps pour moi de m’établir pour de bon dans la Ligue nationale. Un autre truc qui a un peu fait pencher la balance du côté des Jets, c’est le fait que je me rapproche aussi de la maison», note-t-il.

Si l’attaquant de 6 pieds 2 pouces et 205 livres est le plus heureux des hommes aujourd’hui, il insiste pour dire qu’il était bien loin de se douter d’un dénouement aussi rapide.

«Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre, lance-t-il. Il y a une différence entre être un agent libre avec compensation et un agent libre sans compensation. C’était la première fois que je me retrouvais sur le marché des joueurs vraiment libres. J’espérais qu’on me signe, mais je savais aussi que je venais de disputer une saison en deux temps. Ça n’a pas bien commencé avec le Barracuda, mais j’ai très bien terminé la saison.»

En 60 matchs avec le Barracuda de San Jose, Viel a compilé 15 buts et 16 passes pour 31 points, tout en amassant 150 minutes de pénalités. Il a aussi disputé quatre parties avec les Sharks sans parvenir à s’inscrire à la feuille de pointage.

N’allez surtout pas croire que Jeffrey Viel va changer quoi que ce soit dans son approche, maintenant qu’il a un salaire garanti de la LNH.

«Le travail n’est jamais terminé, confie-t-il. J’ai appris qu’il n’y a jamais rien de sûr dans le hockey. Ils sont venus me chercher en raison de mon style de jeu et j’ai l’intention de travailler pour mériter ma place.»

Jeffrey Viel sera par ailleurs bientôt de passage dans la région Chaleur, où il doit prendre part le 21 juillet prochain au tournoi de golf annuel du Titan d’Acadie-Bathurst.

Pour l’ex-capitaine du Titan, ce sera l’occasion de revoir le groupe qui a remporté la Coupe Memorial en 2018.

«Je sais que Noah (Dobson), Adam (Holwell) et Antoine (Morand) seront là et j’ai su que les deux Samuel (Asselin et L’Italien) seront probablement sur place eux aussi. Ça va être plaisant de les revoir, de même que des amis et les gens de ma pension. Mes saisons à Bathurst sont parmi mes plus beaux moments dans le hockey et les conquêtes de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial sont mes plus beaux souvenirs», raconte l’ex-numéro 25 d’Acadie-Bathurst.

Rappelons que Viel avait été choisi au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi. C’est également lui qui a été le récipiendaire du trophée Guy-Lafleur remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires de la LHJMQ.

Lors de ses cinq saisons dans l’organisation des Sharks, Viel a disputé 49 matchs dans la LNH pour inscrire trois buts et deux passes, en plus d’écoper de 139 minutes au cachot. Il a aussi distribué 112 mises en échec. Puis en 212 rencontres dans la LAH, il a obtenu 45 buts et 48 mentions d’aide pour 93 points, tout en purgeant 398 minutes de pénalités.