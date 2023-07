Julius Sumpf accepte l’offre des Wildcats

Ritchie Thibeau vient de réussir un autre coup d’éclat. Le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton a convaincu l’Allemand Julius Sumpf (ça se prononce Shoumpffe) d’apposer sa signature sur un contrat en bonne et due forme.

Ce que peu de gens savent au sujet de Sumpf, que quelques formations au pays envisageaient d’ailleurs de sélectionner lors du repêchage international, mercredi, c’est qu’il possède la double nationalité germano-canadienne grâce à sa mère native de Montréal.

Son statut est similaire à celui de Miles Mueller, dont la mère est originaire du Restigouche.

C’est donc comme agent libre que Sumpf s’amène à Moncton.

Inutile de dire que Thibeau est fier de son coup.

«Nous sommes conscients que c’est une annonce qui sort complètement du champ gauche, mais ça fait quand même plusieurs mois que nous travaillons sur ce dossier. Ç’a pris beaucoup de temps pour tout régler», révèle l’homme de hockey.

«Je peux te dire qu’il est vraiment content de venir jouer pour nous. Nous le voyons évoluer au sein de notre top-6 à l’attaque», dit-il.

Dans un communiqué envoyé aux différents médias, Sumpf est décrit comme un joueur doté de belles habiletés offensives et possédant de l’expérience sur la scène internationale. Il s’est d’ailleurs illustré lors des derniers Mondiaux M18, où il agissait comme adjoint au capitaine. En six matchs, il a réussi deux buts et deux passes pour quatre points.

«C’est un joueur que l’Allemagne utilisait à toutes les sauces et c’est également un leader», mentionne Thibeau.

«Avec Sumpf, (Vincent) Collard, (Caleb) Desnoyers et (Shawn) Carrier, nous venons d’entrer quatre excellents jeunes attaquants qui vont nous aider pour plusieurs saisons», note-t-il.

«Et ce n’est pas terminé. Nous allons ajouter deux autres joueurs mercredi au repêchage international», indique-t-il.

Les Wildcats devraient également dans les prochaines semaines confirmer les noms de deux ou trois agents libres, dont un défenseur de qualité.

Ritchie Thibeau n’a par ailleurs pas voulu confirmer ou infirmer que le Russe Maxim Barbashev avait été échangé aux Cataractes de Shawinigan contre des choix au repêchage. Il faudra donc attendre l’ouverture des marchés pendant le camp d’entraînement avant que l’annonce soit officielle.

Sumpf, 18 ans, est un attaquant de 6 pieds 1 pouce et 176 livres qui a inscrit neuf buts et neuf passes pour 18 points en 23 rencontres dans la Ligue de hockey Alps, un circuit professionnel qui regroupe des équipes de l’Autriche, de l’Italie et de la Slovénie.

Slumpf et son nouveau coéquipier Yoan Loshing vont participer cette semaine au camp de développement de l’Avalanche du Colorado.