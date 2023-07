Demi-Ironman de la Péninsule acadienne: beaucoup d’action à prévoir chez les hommes

Miné par les blessures qui ne cessaient de s’accumuler, Lee Roy avait, aussi bien dire, abandonné le triathlon depuis 2019. Mais voilà que l’athlète de Bathurst reprend du service. Ainsi, il sera sur la ligne de départ du Demi-Ironman de la Péninsule acadienne, ce dimanche, et on le verra aussi au Xterra Gaspésia de Percé, les 2 et 3 septembre.

Roy assure toutefois que ce retour n’est qu’un concours de circonstances.

«Dimanche, j’y vais surtout pour m’amuser, dit-il. Je ne pouvais tout simplement pas laisser passer l’opportunité de prendre part à un demi-ironman aussi proche de la maison. Surtout que plusieurs de mes amis seront là.»

Pour le Xterra, ajoute-t-il, bien que ce soit un triathlon, c’est surtout le fait que la course à pied va se faire en sentiers et que le parcours du volet cyclisme va nécessiter un vélo de montagne.

Bref, une autre opportunité qu’il ne voulait pas laisser passer.

«Sinon, je ne suis pas vraiment de retour dans le triathlon, assure-t-il en riant. J’ai recommencé à nager il y a quelques semaines. Ça faisait trois ans que je n’avais pas nagé. Heureusement, j’ai toujours gardé la forme en faisant du vélo de montagne et du ski de fond. Je fais aussi de la course à pied.»

Pour l’épreuve de dimanche, que l’organisme Les Sports Zéro Excuse présente pour la première fois, Lee Roy doute fort de terminer sur le podium même si certains de ses adversaires interrogés le voient néanmoins avec une médaille au cou.

«Je suis quasiment à la retraite, dit-il en riant. Il y a aussi de très bons compétiteurs qui seront là. Mais je suis en bonne forme, on verra bien.»

Un autre vétéran, le Dieppois Vincent Légère, a bien hâte d’aller voir où il en est dans sa préparation en vue du Ironman de la Floride qu’il compte disputer en novembre.

«La Floride, c’est ma grosse compétition pour cette année. Dimanche, je veux juste voir comment va ma préparation. Comme c’est un terrain plat, je vise tout de même un chrono de 4h30», mentionne le quadragénaire qui voit les jeunes Sébastien Girouard et Yannick Dupuis batailler pour les deux premières positions.

Parlant des deux jeunes loups, ils ont surtout hâte de discuter avec les vétérans afin d’en apprendre davantage sur leur sport de prédilection.

«Ça va être une belle occasion d’améliorer mes connaissances que de discuter avec des gars comme Marc Arseneau, Vincent Légère, Lee Roy et Stephen Handel. Ce sont des athlètes motivants qui sont toujours parmi les meilleurs de la province», révèle Sébastien Girouard, un Dieppois qui habite désormais à Moncton.

Girouard, qui est parvenu à prendre la cinquième position au Demi-Ironman d’Atlantic City, en septembre dernier, grâce à un chrono de 4h19min35, espère faire aussi bien ce dimanche.

«Je crois que c’est possible de battre mon record personnel, dit-il. J’ai travaillé fort dans les derniers mois pour améliorer ma nage en compagnie de Cédric Boily. J’aurais bien aimé que Cédric m’aide aussi avec le vélo, mais il ne voulait pas. Il préfère s’amuser avec la natation.»

«Je m’attends à une belle course avec Yannick, bien que Lee Roy ne devrait pas être tellement loin. Je m’attends toutefois à ce que Yannick gagne. Ce gars-là à un potentiel incroyable. Je ne serais même pas surpris de le voir un jour aux Jeux olympiques», ajoute Girouard, qui célébrera ses 35 ans en août.

Notons que Girouard prendra part au Demi-Ironman du Maine le 30 juillet, ainsi qu’aux Mondiaux de la même distance le 27 août à Lahti, en Finlande.

Yannick Dupuis, pour sa part, en sera à un tout premier demi-ironman.

À seulement 20 ans, Dupuis s’est déjà forgé une solide réputation dans les triathlons de courte distance.

«Je devais être à Mont-Tremblant, mais c’est finalement dans la Péninsule acadienne que je vais réaliser mon premier demi-ironman», indique le jeune athlète de Notre-Dame-de-Kent.

«Si tout va bien, je crois possible de terminer aux environs de 4h20. Mon objectif est d’aller chercher un podium. Ma grande force c’est la nage, mais j’ai beaucoup travaillé sur ma course à pied. D’ailleurs, j’étais très content d’avoir réussi un chrono de 56min16 au 15 km de Grande-Digue», ajoute celui qui a représenté le Nouveau-Brunswick aux derniers Jeux du Canada.

Parmi les autres triathlètes masculins à surveiller, dimanche, on retrouve Marc Arseneau, Rhéal Jaillet, Satish Punna, Stephen Handel, Simon Boudreau, Mike Juurlink, Danny Jardine et Alex Cowan.