Le Titan repêche des espoirs des Blues et des Capitals

Le Titan d’Acadie-Bathurst a décidé de miser sur l’attaquant slovaque Juraj Pekarcik et le gardien franco-suisse Antoine Keller, mercredi, lors du repêchage international. Les deux élus, choisis respectivement aux 2e et 62e rangs de l’encan, ont aussi en commun d’avoir été sélectionnés le mois dernier par des équipes de la Ligue nationale de hockey.

Pekarcik, un gaillard de 6 pieds 2 pouces et 183 livres pouvant évoluer sur le flanc gauche ou encore au centre, a retenu l’attention lors des derniers Mondiaux M18 en accumulant 10 points, dont trois buts, en sept rencontres avec Équipe Slovaquie.

C’est sûrement cette prestation qui a convaincu les Blues de St. Louis d’en faire leur choix de troisième tour, le 76e au total.

En 51 rencontres, séries éliminatoires et tournois internationaux inclus, Pekarcik s’est forgé une fiche de 19 buts et 32 passes.

À noter que Pekarcik était l’un des plus jeunes joueurs du dernier repêchage de la LNH puisqu’il ne célébrera ses 18 ans que le 12 septembre. Trois jours de plus et il n’aurait été éligible qu’en 2024.

Sans hésiter, Dwyer estime avoir repêché un joueur de concession en Pekarcik.

«Bien sûr, il y a encore du travail à faire pour le convaincre de venir, mais nous sommes confiants. Nous croyons que le Titan est un bon endroit pour lui afin de poursuivre son développement. Pekarcik est le joueur que nous avions ciblé il y a déjà longtemps. Nous sommes allés aux Mondiaux en Suisse spécialement pour aller le voir jouer. Il m’avait épaté. Quand tu as le deuxième choix au total, tu te dois de repêcher un joueur de ce niveau», révèle Dwyer.

«La première chose qu’on remarque dans son jeu, c’est sa vitesse et son énergie. C’est incroyable comment il est intense dans l’action. C’est un joueur qui prêche par l’exemple. Ce n’est pas le plus physique, mais il compense par sa vitesse et sa puissance. C’est un talent spécial. Il sera notre meilleur attaquant dès son arrivée. Je le vois produire plus d’un point par partie dès sa première saison», affirme Dwyer.

Antoine Keller, pour sa part, est un portier de 6 pieds 3 pouces et 176 livres. Le natif de Dijon, en France, qui possède aussi la nationalité suisse, a été réclamé par les Capitals de Washington, le mois dernier, dans la septième et ultime ronde (206e au total).

Il s’est illustré lors des tournois internationaux. Par exemple, lors des Mondiaux M20 de Deuxième division, il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,70 et un taux d’arrêts de ,921. Il a été tout aussi étincelant lors des autres matchs internationaux d’Équipe France avec une moyenne de 2,15 et un taux d’efficacité de ,920. Avec la formation de Genève-Servette, dans le Circuit M20 de la Suisse, il a remporté huit de ses 23 décisions en maintenant une moyenne de buts alloués de 3,40.

«Lui aussi ça fait un bon bout de temps que nous l’avons ciblé. En fait, nous avons commencé à le regarder aller peu de temps après que nous ayons perdu (Jan) Bednar. Keller est un grand gardien qui est très fort techniquement. C’est une valeur sûre. Il a tout pour devenir un gardien numéro 1 dans la LHJMQ», indique Dwyer.

Est-ce que l’arrivée de Keller pourrait signifier le départ de Joshua Fleming, dont l’intérêt de certaines équipes à son endroit est bien connu? À écouter Dwyer, il est encore bien trop tôt pour cela.

«Tout ce que je sais, c’est qu’avec Keller et Fleming, nous nous retrouvons maintenant en position de force devant les buts. Je les vois très bien partager le travail», analyse le d.g. et entraîneur-chef du Titan.

Gordie Dwyer devrait par ailleurs annoncer dans les prochaines semaines l’identité de trois ou quatre autres agents libres en vue du camp d’entraînement.