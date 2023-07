Le triathlon, un mode de vie pour Francine Comeau

Ce dimanche, si jamais vous croisez sur une route de la Péninsule acadienne une dame d’un certain âge pédaler inlassablement sur un vélo Giant, à moins qu’elle ne soit occupée à courir vaillamment chaussée d’espadrilles Hoka, les chances sont bonnes que vos yeux sont en train de zieuter Francine Comeau, une véritable légende acadienne du triathlon.

L’Acadienne néo-écossaise de Meteghan, qui est à quelques semaines de célébrer ses 71 ans, pratique ce sport aux trois disciplines d’endurance avec autant de passion que le premier jour.

Même les deux accidents subis dans les dernières années n’ont pas entaché son amour inconditionnel pour le triathlon.

«Légende est pas mal exagérée, insiste-t-elle dès le départ auprès de l’auteur de ces lignes. Le triathlon, ça se voulait seulement mon projet du millénaire. L’idée m’est venue lors d’une fête de Noël chez les voisins en 1999. J’avais alors 47 ans et j’ai simplement décidé de faire un triathlon. J’ai rapidement eu la piqûre.»

Francine Comeau compte à son actif six ironman, près d’une vingtaine de demi-ironman et plusieurs dizaines de triathlons de différentes distances. Elle nous arrive d’ailleurs de Springfield, au Massachusetts, où elle a complété un demi-ironman en 6h45min40.

«J’ai fait une folie là-bas. J’ai oublié de vérifier mes pneus avant la course et j’ai trouvé mon vélo avec un pneu dégonflé après la nage. C’est pourtant quelque chose qu’on se doit de vérifier à chaque course, mais je ne l’ai pas fait. On apprend toujours», raconte-t-elle avec une pointe d’humour.

Comme tous les triathlètes d’expérience, Francine Comeau a dû composer avec les blessures au fil des ans. Deux accidents l’ont davantage marquée. En 2018, peu de temps avant les Mondiaux de Kona où elle était inscrite, un camion la frappe sur le bord de la route. Elle se brise la clavicule sur l’impact. En 2021, elle se blesse à nouveau lors d’un face-à-face avec un autre cycliste. Cette fois-ci, elle subit une fracture du cou en plus de se briser plusieurs côtes. Heureusement pour elle, la colonne vertébrale n’a pas été touchée.

«Ces accidents m’ont quand même ralenti, confie-t-elle. Il y a des gens qui me disent que je suis folle de continuer. Ils ne comprennent pas que le triathlon est devenu pour moi un mode de vie. Ce sport m’a permis de mieux vieillir, tout en me faisant voyager.»

«Et puis, j’aime tellement la communauté des triathlètes. Ce sont des gens formidables, du bien bon monde. Tout le monde se supporte», lance-t-elle.

«Il est vrai que je ne vais pas là pour battre les petites jeunes de 20 ans. De toute façon, j’ai toujours été la plus vieille. C’était déjà le cas en 2000 quand j’ai débuté à 47 ans», ajoute-t-elle en ricanant.

Francine Comeau, qui n’a jamais caché son amour pour l’Acadie, trépigne d’impatience à l’idée de faire du sport pour la première fois dans la Péninsule acadienne.

«J’ai hâte d’être là. Je vais arriver vendredi. J’ai hâte de rencontrer les gens et de porter mon t-shirt en français. La possibilité de pouvoir compétitionner dans un milieu francophone est d’ailleurs l’un des attraits qui m’a motivé à m’inscrire. D’ailleurs, je fais chacun de mes triathlons avec les couleurs de l’Acadie?», termine-t-elle.

En bref…

Outre les triathlons, Francine Comeau a également pris part à plusieurs marathons au fil des ans. Elle était même présente à celui de Boston en 2013. Pour ceux et celles qui s’en souviennent, c’était l’année du double attentat terroriste…

Francine Comeau est la sœur aînée du cinéaste et scénariste Phil Comeau…