Repêchage international: quels sont les plans du Titan?

Comme il est déjà acquis que Markas Samenas ne figure plus dans les plans de l’équipe, le Titan d’Acadie-Bathurst ajoutera deux nouveaux talents à son alignement, mercredi, lors du repêchage international des trois entités de la Ligue canadienne de hockey (LHJMQ, OHL, WHL).

Le Titan parlera au deuxième échelon de l’encan, de même qu’au 62e rang.

Si le directeur du recrutement Sammy Mayers n’a pas voulu trop en dire quant à l’identité des deux joueurs visés, il semble plus que probable que l’équipe optera pour un attaquant et un défenseur. Quoiqu’on ne sait jamais.

«Notre premier choix devrait être un attaquant ou un défenseur, confie Mayers. Nous n’avons pas encore pris notre décision finale. Pour notre deuxième sélection, c’est un peu plus difficile parce que plusieurs équipes vont choisir des joueurs avant nous (62e rang). Nous avons plusieurs bonnes options et ça pourrait aussi être un gardien.»

Ne soyez également pas surpris si le Titan décide de sélectionner deux joueurs de 18 ans, question d’ajouter deux gars plus matures.

«C’est une possibilité, mentionne Mayers. Un joueur de 18 ans a l’avantage d’être plus mature physiquement et mentalement. Ça lui permet d’avoir un impact plus rapidement au sein de l’équipe. Ceci dit, les joueurs nés en 2006 sont également intéressants, bien que leur période d’adaptation est normalement plus longue.»

L’encan virtuel, qui débutera à midi, promet d’être intéressant dans le camp des Wildcats de Moncton puisqu’ils sélectionneront eux aussi à deux reprises.

La raison est fort simple. Le Suisse Jonas Taibel, pour un, a opté de rejoindre immédiatement la Ligue nationale de son pays malgré ses 19 ans. Il portera les couleurs des Lakers de Rapperswil-Jona, une formation qui compte dans ses rangs deux anciens joueurs de la LNH, Victor Rask et Brett Connelly.

En ce qui concerne le Russe Maxim Barbashev, éligible à revenir comme joueur de 20 ans, ses droits appartiennent maintenant aux Cataractes de Shawinigan. La transaction sera confirmée le mois prochain.

À noter que le directeur des opérations hockey des Wildcats, Ritchie Thibeau, dispose des choix 35 et 95.

Du côté des Sea Dogs de Saint-Jean, ces derniers n’utiliseront pas les choix 11 et 71 puisqu’ils ont déjà leurs deux joueurs internationaux avec le Letton Erika Mateiko et le Tchèque Pavel Simek.