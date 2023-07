Dominic Babineau reprendra le boulot devant les siens

Le 16 juillet 2022, dans un combat présenté au quasi centenaire Forum de Halifax, Dominic Babineau avait aisément démoli le Mexicain Aramis Solis en lui passant le K.O. au troisième engagement. Depuis, plus rien. Mais heureusement, l’attente achève. L’Acadien de Richibucto Village reprendra le travail devant les siens le 22 juillet prochain au Centre Impérial Kent-Nord.

Pour l’occasion, Babineau (13-2-1, 11 K.O.) affrontera un autre Mexicain, un certain Luis Vara Carrillo (6-9-5, 2 K.O.), qu’on surnomme Paco.

Carrillo est un bonhomme de 29 ans originaire de Mexico City qui possède une vingtaine de combats professionnels derrière la cravate.

Lui et Babineau s’affronteront dans un duel prévu de huit rounds dans la catégorie super bantam (118 à 122 livres).

Pour une rare fois, Babineau aura donc l’occasion de combattre un adversaire de sa taille.

«L’an dernier, quand j’ai pris la décision de boxer désormais chez les moins de 122 livres, c’était surtout pour affronter des gars de ma taille. Chez les poids plumes, je me retrouvais continuellement face à des gars beaucoup plus grands et plus gros. Pourtant, le gars que j’ai affronté l’an dernier était un gars de 6 pieds 1 pouce malgré ses 122 livres», raconte en riant le pugiliste de 5 pieds 4 pouces.

«Cette fois-ci, j’affronte quelqu’un de ma hauteur (Carrillo fait 5 pieds 5 pouces). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous l’avons choisi. Nous l’avons également choisi parce qu’il a livré un match nul à Ross Mylet l’an dernier. Et si tout va bien à Richibucto, j’aimerais bien avoir justement la chance de combattre Mylet en novembre», affirme Babineau, qui est plus déterminé que jamais à enchaîner les combats importants.

«Je suis rendu à 31 ans et le temps est venu pour moi d’avoir de meilleurs adversaires. J’ai d’ailleurs été approché récemment par les promotions Eye of the Tiger (Camille Estephan) et GYM (Yvon Michel)», révèle Babineau.

Ainsi, Eye of the Tiger lui propose un match contre le jeune et talentueux Avery Duval (10-0-1), alors que GYM aimerait confronter Babineau au champion mondial de kickboxing Jonathan Di Bella, qu’Yvon Michel a récemment mis sous contrat comme boxeur.

«Ce sont deux gros combats que je veux livrer en 2024. D’ailleurs, le plan pour la prochaine année est de conquérir le Québec. Ce sont deux bons combats pour moi. J’ai ensuite plusieurs autres boxeurs que j’aimerais combattre. Je pense à des gars comme Thomas Chabot, Tison Cave et Pedro Bernal Rodriguez», poursuit Babineau.

«Je veux affronter les meilleurs au Canada pour ensuite obtenir des combats aux États-Unis. Je ne suis pas obligé de tout nettoyer le pays, mais disons que ce serait plus facile ensuite pour me vendre aux yeux des Américains», indique Dominic Babineau.

Il prévoit d’ailleurs effectuer des visites au Québec lors des deux prochains week-ends afin de compléter sa préparation en vue de son combat au Centre Impérial Kent-Nord. En semaine, il va continuer de livrer des rondes d’entraînement dans son propre gymnase (Don’t Blink) avec un boxeur amateur de l’Ontario.