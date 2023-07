Provinciaux d’athlétisme: le grand retour de Patty Blanchard

La longue crinière n’est plus, mais sa passion pour la course à pied, elle, est toujours aussi grande. La légendaire Patty Blanchard, qui a dû s’éloigner des pistes pour soigner un cancer, effectue en fin de semaine son grand retour à la compétition à l’occasion des Championnats provinciaux d’athlétisme qui sont présentés au Stade des Jeux du Canada de Saint-Jean.

Derrière ce retour se cache toutefois une nouvelle encore plus merveilleuse puisque la Dieppoise est déjà en train de se préparer en vue des Championnats du monde des maîtres qui auront lieu à Göteborg, en Suède, du 13 au 25 août 2024.

«Je me sens de plus en plus forte, affirme celle qui doit composer depuis un peu plus de deux ans avec un myélome multiple. Je suis beaucoup plus forte que je ne l’étais il y a un an. J’ai donc repris l’entraînement et je suis très excitée pour ce week-end. Les Championnats provinciaux, c’est toujours très amusant d’y prendre part. Ça fait aussi partie de ma préparation en vue de ma participation aux Mondiaux des maîtres en août 2024. Je vais courir dans une nouvelle catégorie chez les 65 à 69 ans.»

«En fin de semaine, je vais participer au 800m et mon objectif est de terminer la course aux environs de trois minutes. Ce n’est pas un chrono qui me permettrait d’aller chercher un podium aux Mondiaux, mais j’ai un an pour m’améliorer d’ici là. De toute façon, la victoire n’est plus aussi importante. Je suis juste heureuse de pouvoir courir à nouveau», confie-t-elle.

«J’imagine qu’ils vont me faire courir contre des petites jeunes en fin de semaine, alors je vais leur montrer ce que les vieilles jambes sont capables de faire», ajoute-t-elle en riant.

Si Patty Blanchard a repris l’entraînement, ça ne veut pas dire pour autant qu’elle en a terminé avec la maladie.

«Le type de cancer que j’ai, le myélome multiple, c’est beaucoup plus compliqué, dit-elle. Avec ce cancer, tu n’es jamais en rémission. Tu es toujours en traitement. Je dois ainsi prendre chaque jour une pilule. C’est comme si je prenais quotidiennement une séance de chimiothérapie en pilule. Mon corps apprend à s’endurcir.»

Parlant de myélome multiple, elle et son conjoint Marc Beaudoin, seront à la tête de la troisième édition du Mile Patty Blanchard, le 5 août prochain à l’école Anna-Malenfant de Dieppe.

«Les deux premières années, c’est Alex Coffin qui s’en occupait à partir de Salisbury. Cette année, Marc et moi allons nous en occuper. Cette course, c’est en fait une collecte de fonds pour Myélome Canada», souligne Patty Blanchard.

La belle rivalité de Mazerolle et Basque

Max Mazerolle et Guillaume Basque ne sont pas que d’excellents amis dans la vie. Ils ont aussi en commun d’être des spécialistes des épreuves multiples et ils sont des coéquipiers au sein de l’équipe d’athlétisme des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Ce week-end, les deux athlètes vont justement s’affronter dans quelques épreuves, question de bien préparer pour les compétitions à venir.

Mazerolle, un brin plus âgé que Basque, n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion pour taquiner son cadet.

«Il a beau être plus grand et plus gros, je l’appelle encore mon petit jeunot, s’exclame Mazerolle en riant. Ça va être amusant de s’affronter en fin de semaine. Il a toutefois un petit avantage parce qu’il a déjà commencé sa saison d’été, alors que moi j’en serai à ma première compétition.»

Pour l’athlète de Cocagne, les Championnats provinciaux se veulent une préparation pour les Championnats de l’Atlantique qui seront présentés les 29 et 30 juillet, toujours à Saint-Jean. Et contrairement à ce week-end, où il se contentera de quatre épreuves, il fera partie du concours du décathlon aux Championnats de l’Atlantique.

«Mon objectif en fin de semaine, c’est avant tout de sortir la rouille de mon corps, particulièrement dans le lancer du poids et dans le 110m haies. Je suis cependant assez confiant de bien faire au saut à la perche et au 200m. Je m’attends à livrer une bonne performance dans ces deux épreuves», mentionne-t-il.

De son côté, s’il a bien hâte de croiser le fer avec son pote, Guillaume Basque entend surtout poursuivre sa préparation pour les Championnats canadiens qui auront lieu le même week-end que les Championnats de l’Atlantique. Les Nationaux prendront l’affiche à Langley, du 27 au 30 juillet.

«Je m’attends à y mettre toute la gomme, révèle Basque. Je veux obtenir de bons scores dans mes quatre épreuves. Je ne me fixe pas vraiment d’attentes, mais disons que je ne serais pas surpris si j’obtiens quelques records personnels.»

Guillaume Basque a aussi l’intention de jeter un œil sur la performance de Patty Blanchard.

«Je n’ai jamais eu l’occasion de lui parler, mais on m’a souvent parlé d’elle. C’est sûr que je vais regarder sa course si j’en ai l’occasion», confie le Dieppois qui va prendre part au lancer du poids, au saut en hauteur, au 110m haies et au saut à la perche.

Basque et Mazerolle vont par ailleurs croiser la route de Samuel Bourque dans l’épreuve du lancer du poids.

L’homme fort de Notre-Dame de Kent, qui a déjà obtenu les standards en vue des Championnats canadiens, prendra également part à l’épreuve du disque.

«Mon objectif est plutôt orienté vers l’atteinte de nouveaux records personnels, tant dans la division M23 que senior. Je veux donc dépasser 48,89m, au disque, ainsi que 16,25m au poids», souligne le double médaillé d’argent des derniers Jeux d’été du Canada. – RL

Samuel Lepage est très occupé

Samuel Lepage est un adolescent occupé ces temps-ci.

Une semaine après avoir raflé trois médailles d’or aux Jeux de l’Acadie, le voilà inscrit dans deux épreuves aux Championnats provinciaux, qui ont lieu ce week-end à Saint-Jean.

Lepage sera aussi aux Championnats de l’Atlantique à la fin du mois, toujours dans la Ville portuaire.

Et, comme il a déjà atteint les standards dans ses deux épreuves de prédilection, le 1200m et le 2000m, le jeune coureur de 15 ans est également attendu aux Championnats canadiens de la Légion qui seront présentés à Sherbrooke du 11 au 13 août.

«Mon objectif pour en fin de semaine, c’est simplement de terminer parmi les deux premiers dans mes deux courses, mentionne l’athlète de Bathurst. Je m’attends à de belles courses avec Orrij Gionet, que j’ai déjà affronté au niveau scolaire. J’aime bien la piste de Saint-Jean, où je peux courir avec les crampons que je préfère.»

Son frère aîné Tristan, lui, prendra part au 3000m et au 2000m steeple dans la division M18.

Parmi les autres athlètes masculins à surveiller en fin de semaine, on retrouve Owen LeBlanc (lancer du marteau) dans la division M16, Mathis Fournier (100m, 200m), Nathan Rioux (100m, 200m), Jack Mellish (200m, 400m, 400m haies), Noah MacKinnon (800m, 1500m, lancer du poids), Ben Gray (100m, 200m, 400m haies), Anthony Richards (100m, 200m), Greysen Tremble (400m, 800m), Jamison Bauman (1500m, 3000m), Breilan Levi Labobe (110m haies, 400m haies) dans la division M18, ainsi que Francis-Charles Roussel (100m, 200m) et Isaac MacLean (800m, 1500m) dans la division M20.

Chez les dames, il faut avoir à l’oeil Felicia Mortimer (400m, 800m), Malika Allain (800m, 2000m steeple), Kym Daigle (100m haies, 400m haies), Ariane Noël (saut en hauteur, saut en longueur, lancer du disque), Maude Camille Basque (100m, 200m), Juliana Lemaire (1500m, 2000m steeple), Marie-Ève Maillet (lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot) et Anna Somers (100m, 200m, 400m) dans la division M18, de même que Shelby MacIsaac (100m, 200m, 100m haies) et Nicole Trites (1500m, 3000m) dans la division M20.

À noter également la présence de Dante Cormier (100m, 800m) et Christel Robichaud (lancer du javelot, lancer du poids) dans la division para. Robichaud a même d’excellentes chances de battre le record provincial du javelot, alors que Cormier est en bonne position pour améliorer les marques du 100m et du 800m T34.

Enfin, du côté des vétérans, Dean Strowbridge (5000m), Marc Beaudoin (5000m) et David Jefferson (lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau), chez les hommes, ainsi que Heather LeBlanc (lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau) et Sharon Peabody (lancer du marteau), chez les dames, seront de la partie. – AN