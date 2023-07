Changer de routine sur la plage

Miro Pelletier voulait changer un peu sa routine cet été.

Après plusieurs années à jouer dans le circuit québécois de volleyball de plage, l’athlète originaire de Sainte-Anne-de-Kent a décidé de s’attaquer à un nouveau défi.

Et pas n’importe lequel, puisque le Vancouver Open est l’un des plus importants tournois de volleyball de plage au pays, avec le championnat canadien recette discipline.

Cet événement regroupe non seulement les meilleurs duos d’un océan à l’autre, mais aussi des États-Unis.

La compétition accueillera plusieurs dizaines d’équipes.

«Ce n’est pas juste un tournoi, c’est aussi un événement, qui a lieu juste à côté du centre-ville de Vancouver. Il y a plein de gens qui ne connaissent rien au volleyball qui viennent voir jouer les équipes», souligne l’athlète âgé de 23 ans.

Du 14 au 16 juillet, le joueur acadien et son partenaire québécois Étienne Belzile vont se mesurer aux meilleurs de leur profession.

Les deux amis ont remporté ensemble le championnat canadien collégial, en 2017 avec les Titans de Limoilou.

Leur premier objectif est de franchir l’étape des qualifications.

«On s’en va là pour se battre. On va donner le plus qu’on peut dans chaque match. Au bout du compte, on aimerait bien se rendre jusqu’au dimanche», précise celui qui vient de terminer sa première année en administration à l’Université Laval, à Québec.

Après plusieurs étés passés dans le circuit québécois, les deux athlètes ont senti le besoin de changer d’air.

«On aime bien jouer dans le circuit québécois, mais on s’est dit qu’on devait sortir un peu de notre routine qu’on a chaque été. On voulait tous les deux voir ce qui se passe à l’extérieur du Québec et de l’Ontario», raconte l’attaquant-réceptionniste de 6 pi 2 po et 205 lb.

«On sait que le jeu peut changer d’une place à l’autre et on voulait aller expérimenter ça. On veut ouvrir nos horizons et laisser le sport nous amener dans de nouveaux endroits.»

Une bonne première année

Le joueur acadien dit avoir beaucoup apprécié sa première saison au niveau universitaire.

«J’ai vraiment adoré ma première année avec le Rouge et Or. C’est certain que c’est un gros changement par rapport au cégep, mais j’ai vraiment aimé mon expérience.», explique-t-il.

«L’ambiance dans l’équipe est exceptionnelle. J’ai beaucoup appris des autres joueurs.»

Il reconnaît cependant avoir eu besoin d’une certaine période d’adaptation.

«Les gars sont plus forts et plus grands. Techniquement, ils sont aussi meilleurs. Les systèmes de jeu sont aussi plus développés. J’ai dû m’adapter à un style de jeu encore plus intense et plus exigeant qu’au niveau collégial.»