Cole n’endossera finalement pas le numéro de Bourdon

Le défenseur Ian Cole, qui s’est récemment joint aux Canucks de Vancouver en paraphant une entente d’une saison, n’endossera finalement pas le chandail numéro 28 que portait Luc Bourdon avant son décès accidentel en mai 2008.

Vendredi, les Canucks ont causé une certaine controverse en annonçant dans un communiqué que Cole allait porter le numéro 28, chose que plusieurs partisans de l’équipe n’ont pas apprécié et qu’ils se sont empressés de faire savoir via les médias sociaux.

Le tollé a porté fruits puisque l’organisation et Cole ont fait volte-face dès samedi.

«Quand j’ai signé avec les Canucks, on m’a demandé quel numéro je voulais. J’ai répondu que j’aimerais porter le 28, le numéro que j’ai porté sur mon chandail depuis que j’ai 12 ans et que j’ai eu durant toute ma carrière professionnelle. Quand la sélection a été rendue publique, j’ai découvert la signification de ce nombre», a raconté Cole.

«Bien que je ne connaissais pas Luc ou savais qu’il avait porté le 28 avec les Canucks, je me souviens de son histoire déchirante et de son décès tragique. Par respect pour lui et pour honorer sa mémoire, j’ai décidé de changer de numéro pour le 82», a-t-il conclu.

Notons que le maillot du hockeyeur de Shippagan n’a pas été retiré, mais il y a une loi non écrite dans les équipes sportives qui fait en sorte que la plupart des joueurs évitent de choisir des numéros associés à des figures marquantes.

Bourdon, le premier choix des Canucks en 2005 (10e au total), a porté le numéro 28 le temps de 36 rencontres avant qu’il ne décède des suites d’un accident de moto en mai 2008.