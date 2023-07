Dupuis gagne le premier Demi-Ironman de la Péninsule acadienne

Yannick Dupuis n’a pas fait mentir son statut de vedette montante. Le triathlète de Notre-Dame-de-Kent a remporté dimanche le premier Demi-Ironman de la Péninsule acadienne organisé par Les Sports Zéro Excuse. Le jeune homme de 20 ans a rallié les épreuves de nage, de vélo et de course à pied en 4h24min02.

Dupuis a ainsi distancé au fil d’arrivée les vétérans Rhéal Jaillet (4h26min06) et Vincent Légère (4h28min30), tous deux de Dieppe, au fil d’arrivée.

Alex Cowan (4h30min51), de Tracadie, et Lee Roy (4h31min18), de Bathurst, ont pris les quatrième et cinquième positions.

La victoire de Dupuis est toutefois légèrement ternie par ce qui a été perçu comme un travail en duo entre l’éventuel vainqueur et l’autre grand favori, Sébastien Girouard, pendant l’épreuve de vélo.

Même que l’officiel de la course, Stéphane Boudreau, laisse entendre qu’il aurait dû être plus sévère envers les deux triathlètes.

«Honnêtement, j’ai été généreux avec eux, parce que c’était trop évident qu’ils s’entraidaient pendant le vélo, affirme Boudreau. En temps normal, ils auraient dû écoper de cinq à 10 minutes de pénalités. J’ai dû les avertir au moins trois fois qu’ils n’avaient pas le droit de rouler en peloton.»

«C’est quelque chose que tu peux faire dans un triathlon comme aux Jeux olympiques ou aux Jeux du Canada, mais c’est interdit de faire ça dans un demi-ironman ou un plein Ironman. Quand tu travailles en peloton, ça te donne un avantage certain», confie Boudreau.

Dupuis se défend d’avoir voulu utiliser cette stratégie.

«Je suis peut-être victime de mon manque d’expérience, parce que c’est quelque chose que tu peux faire dans un triathlon de distance olympique. Il faut dire aussi que Sébastien et moi, nous nous entraînons souvent ensemble. Nous étions souvent assez éloignés l’un de l’autre, mais nous finissions aussi par nous rattraper régulièrement», a résumé Dupuis, qui en était à un premier demi-ironman à vie.

«Ç’a été une belle course même s’il faisait très chaud. J’espère de venir défendre mon titre l’année prochaine. On verra», a-t-il ajouté.

Le détenteur de la deuxième position, Rhéal Jaillet, par ailleurs tenu à féliciter le jeune Dupuis.

«C’est tout un athlète, s’est exclamé Jaillet. Il mérite sa victoire. Il a un très bel avenir devant lui. Son potentiel est très grand.»

«Pour ma part, l’objectif était de terminer en moins de 4h30 et c’est ce que j’ai accompli. Je suis content. C’était vraiment très chaud. J’ai justement été conservateur au vélo parce que je savais que j’allais payer le prix dans la course à pied», a commenté Jaillet, qui compte maintenant se préparer à sa saison de cyclocross pour cet automne.

Chez les dames, Eryn Weldon, de Moncton, s’est aisément imposée en 5h02min09.

Elle est accompagnée sur le podium de Sarah Quintin (5h13min32), de Dieppe, et Marie-Line Beauregard (5h33min41), de Grand-Barachois.

Les vétéranes Micheline McWhirter (5h36min52), de Halifax, et Nathalie Boivin (5h39min28), de Bathurst, complètent le top-5 féminin.

Au niveau des équipes, les Gazelles (Sébastien Cormier, Yvon Fontaine et Catalina Manders) l’ont emporté dans la division mixte en 4h38min21, soit avec un peu plus de trois minutes d’avance sur le Ken Mitton (Kenneth Mitton, Annie Pellerin et Michael Roy) qui a complété en 4h41min44.

Chez les hommes, le JNS (Stéphane Chiasson, Jonathan Dubé et Nicolas Filiatrault) a triomphé en 5h04min07. Les Chums (Mario Albert, Pierre-Marc Brideau et Michel Doiron) ont pris la deuxième place en 5h13min26.

Enfin, chez les dames, le Mid-40’s (Natalie Brown, Sandrine Caron et France Comeau) a gagné en 5h09min55.