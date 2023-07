Grand Prix de Grande-Bretagne: Verstappen signe une sixième victoire de suite

Max Verstappen s’est ressaisi après un lent départ et il a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne et mérité une sixième victoire d’affilée, dimanche, sur le circuit de Silverstone.

Dans ce qu’il a lui-même qualifié, plus tard, de départ «terrible», Verstappen s’est rapidement fait doubler par le Britannique Lando Norris qui avait amorcé la course de la deuxième position au volant de sa McLaren, directement derrière le Néerlandais.

Verstappen a cependant repris la tête de la course lors du cinquième tour et l’a conservée jusqu’à la fin, en route vers une huitième victoire en 2023, en 10 courses.

Les Red Bull ont gagné chacune des dix courses présentées jusqu’à maintenant cette année, et 11 de suite si l’on ajoute la dernière de la saison 2022. Cet exploit égale le record de McLaren de 11 triomphes consécutifs en 1988.

Un peu tout le monde s’attendait à voir Norris glisser au classement pendant la course après son étonnante deuxième place lors des qualifications, samedi. Toutefois, il est demeuré le plus coriace rival de Verstappen tout au long de l’épreuve.

Après une relance de la course à la suite de la présence sur piste de la voiture de sécurité, Norris a lutté roue contre roue avec son compatriote britannique et septuple champion du monde Lewis Hamilton qui, en théorie, était chaussé de pneus plus efficaces.

Norris a cependant tenu le coup et il a complété la course en deuxième position devant Hamilton, procurant à McLaren son meilleur résultat depuis 2021.

«Ç’a été une bagarre fantastique», a décrit Norris.

Hamilton avait pris le départ de la septième place et il a rendu hommage aux spectateurs pour ce 14e podium en carrière à la course disputée dans ses terres.

«Je ne l’ai pas fait, la foule l’a fait. J’ai senti l’énergie, j’ai senti le soutien. C’est la raison pour laquelle nous avons pu retourner (sur le podium).»

Oscar Piastri, un pilote recrue et coéquipier de Norris chez McLaren, s’est classé quatrième, devant la Mercedes de George Russell.

Pour la quatrième fois en cinq courses, Sergio Perez, coéquipier de Verstappen, a raté le podium, avec une sixième place après avoir amorcé l’épreuve de la 15e case sur la grille de départ.

Parti de neuvième place, l’Espagnol Fernando Alonso, au volant de sa Aston Martin, a gagné deux rangs et complété la course en septième position.

Son coéquipier québécois Lance Stroll avait complété la course en 11e place, un gain d’un rang par rapport à sa position sur la grille de départ. Toutefois, il a été sanctionné de cinq secondes pour avoir provoqué une collision avec Pierre Gasly ce qui l’a fait reculer jusqu’au 14e échelon.