Le bronze pour Kamylle Frenette à Montréal

Quatre jours après avoir célébré son 27e anniversaire de naissance, Kamylle Frenette s’est payée un ultime cadeau, samedi, au Parc Jean-Drapeau de Montréal, où se tenait une épreuve de la Coupe du monde de paratriathlon.

La Dieppoise a récolté une brillante médaille de bronze dans la catégorie PTS5 grâce à de solides performances en natation et à la course.

«Comme c’était ma première compétition comptant pour ma qualification aux Jeux paralympiques de Paris, je voulais offrir une grosse performance. Et ç’a vraiment bien été. Ça rend les choses un peu moins stressantes pour la suite. En même temps, il reste encore pas mal de compétitions d’ici Paris», affirme-t-elle.

Frenette a débuté en lion en étant la première à sortir de l’eau après la nage grâce à un chrono de 12min01, soit deux et trois secondes de mieux que la Britannique Lauren Steadman (12min03) et l’Américaine Grace Norman (12min04). Norman, l’éventuelle médaillée d’or, s’est toutefois assurée la victoire à la suite de solides prestations au vélo (30min59) et à la course (18min31).

La médaillée d’argent des derniers Jeux paralympiques a complété les trois épreuves en 1h03min06.

Si Frenette s’en est bien tirée à la course (20min12), ç’a été plus ardu au vélo comme en témoigne son temps de 33min08. Son temps cumulatif a été de 1h06min40.

Steadman, de son côté, a terminé la vélo en 31min07 et la course à pied en 20min25. La Britannique, médaillée d’or aux Jeux de Tokyo, a complété les trois épreuves en 1h05min05.

La jeune Espagnole de 20 ans, Andrea Miguelez Ranz (1h11min22) et la Polonaise Marta Dzieciątkowska (1h11min37) complètent le top-5.

«J’ai eu une mauvaise journée au vélo, admet Frenette. Il faut dire que j’ai un nouveau vélo et qu’il me reste encore du millage à faire pour bien l’apprivoiser. Mais règle générale, ç’a été une très bonne journée. C’est toujours amusant de compétitionner dans son pays devant famille et amis.»

Pour Frenette, médaillée de bronze lors des Championnats du monde en novembre dernier, il s’agit d’un premier podium en 2023.

Rappelons que l’Acadienne avait été victime de malchance le mois dernier à Besançon, alors qu’un bris mécanique à son vélo l’a forcé à courir les quatre derniers kilomètres pieds nus avec son bicycle juché sur l’épaule. Elle avait finalement dû se contenter de la cinquième position et le dessous des pieds couverts de cloques de sang et de brûlures.

Notons qu’un autre Canadien est parvenu à se hisser sur l’une des marches du podium, samedi. Ainsi, l’Albertain Stefan Daniel a triomphé dans l’épreuve masculine PTS5.

Frenette participera vendredi prochain à une autre épreuve de la Coupe du monde de paratriathlon à Long Beach, en Californie. Elle est ensuite attendue à Paris le 18 août, puis aux Mondiaux de Pontevedra, en Espagne, du 22 au 24 septembre.