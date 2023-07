Olivier Filion dirigera les Steamers de Kent-Ouest

Les Steamers de Kent-Ouest ont finalement trouvé l’homme qui aura la mission de mener l’équipe vers le succès. C’est un visage bien connu des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick puisqu’il s’agit de l’ancienne vedette du Titan d’Acadie-Bathurst, Olivier Filion.

Filion, qui dirigeait depuis quelques années les Saints de Mount Academy, une école privée de l’Île-du-Prince-Édouard, a paraphé une entente de trois saisons avec les Steamers.

En plus de ses fonctions comme entraîneur-chef, Filion va agir également en tant qu’adjoint au directeur général Justin Blackmore.

Filion, 40 ans, s’amène à Bouctouche avec la ferme intention de faire des Steamers une puissance dans la Ligue junior des Maritimes.

«Je ne m’en vais pas diriger ce club dans l’idée de terminer dans la cave du classement deux ou trois ans de suite, dit-il. Le plan est de mener cette équipe à un championnat.»

«Dès la première saison, nous voulons un club que les partisans vont aimer mais qui va également bien représenter la communauté. C’est un aspect important dans un club de hockey régional et je l’ai appris pendant mon passage avec le Titan du début des années 2000.»

Assez rapidement, Olivier Filion dit avoir senti que le propriétaire David Hinkley et le directeur général Justin Blackmore étaient deux hommes de hockey avec qui il souhaitait pouvoir travailler.

«C’est une équipe qui vient de déménager sa concession et qui veut s’implanter rapidement. Tout en allant dans cette direction, j’aimerais implanter ma vision et ma culture. Je crois que je peux apporter beaucoup à cette équipe au niveau du développement des joueurs», révèle Filion.

L’ancien numéro 64 du Titan en sera à une première expérience comme entraîneur dans un club junior.

«J’ai eu des pourparlers avec certaines équipes dans le passé, mais comme je suis bien installé avec ma famille sur l’Île-du-Prince-Édouard j’ai finalement toujours refusé. Cette fois-ci, l’occasion était trop belle parce que j’avais le goût de passer à un autre niveau. La famille va rester sur l’Île, mais je ne serai qu’à deux heures de la maison», mentionne-t-il.

Filion dit avoir très hâte de commencer le travail. D’ailleurs, il compte discuter avec les joueurs individuellement au cours des prochains jours.

«Je veux parler aux joueurs qui ont été récemment repêchés, à ceux qui étaient là la saison dernière avant le déménagement et aussi à ceux qui hésitent à se présenter au camp d’entraînement. J’ai aussi l’intention de me servir de ma banque de contacts pour voir si je ne peux pas convaincre certains Québécois de 18, 19 et 20 ans de venir tenter leur chance ici», ajoute le premier entraîneur dans l’histoire des Steamers.

Olivier Filion prévoit également procéder d’ici la fin du mois à l’embauche d’un premier adjoint derrière le banc. Notons que Dave Kennedy a déjà été confirmé dans les fonctions d’entraîneur des gardiens.

Le camp d’entraînement des Steamers devrait débuter aux alentours du 25 août.