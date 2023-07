Alexandre Soucy accepte l’offre des Wolves de Watertown

Il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée.

Quelques mois après avoir annoncé sa retraite du hockey professionnel, Alexandre Soucy a finalement décidé de s’accorder un ultime tour de piste dans la Ligue fédérale (FPHL).

Le défenseur reconverti en attaquant a accepté de reprendre du service avec les Wolves de Watertown, une organisation de l’État de New York qui revendique trois championnats au cours des huit dernières années.

«J’ai dit non à quelques reprises jusqu’à ce que mon ancien coéquipier avec le Thunder du Delaware, Pierre-Luc Bellard, m’appelle pour me demander d’aller le rejoindre à Watertown. J’étais encore tenté de dire non, mais ma plus vieille (Hailey), qui était à mes côtés lors de cet appel, m’a dit: “Allons donc, papa. C’est pas comme le hockey de par icitte. Tu devrais y aller”», raconte le hockeyeur originaire de Baker-Brook.

«J’ai finalement rappelé Pierre-Luc et je lui ai dit que j’irais à deux conditions. Il fallait qu’il vienne s’entraîner avec moi cet été et qu’il me donne aussi un coup de main à ma compagnie de jeux gonflables qui me tient pas mal occupé ces temps-ci. Pierre-Luc a dit oui tout de suite et nous allons même commencer notre entraînement estival cette semaine», révèle Soucy, qui a paraphé une entente d’une saison avec les Wolves.

«Ça faisait déjà un bon bout de temps que les Wolves me voulaient. Ils ont même essayé de m’obtenir dans le temps que j’étais avec le Thunder. Ils m’ont non seulement offert un très bon salaire, mais j’ai aussi un appartement fourni et quelques autres attentions. Par exemple, les Wolves m’ont fait savoir que ma famille était la bienvenue pour venir me rendre visite et qu’ils allaient en prendre soin une fois ici avec l’hôtel réservé et des places dans l’aréna pour voir les matchs», indique le vétéran de 6 pieds 2 pouces et 200 livres.

«J’avoue que j’aime bien l’idée de jouer pour un club qui met les efforts pour gagner un championnat. J’ai ainsi l’occasion de réaliser un autre rêve qui est de remporter un championnat professionnel. L’entraîneur-chef Stephen Esau veut me donner un rôle important dans l’équipe. Les Wolves parlent de moi comme de la grosse signature de l’été», mentionne Soucy.

En 39 rencontres lors de ses deux campagnes avec le Thunder, Soucy a compilé 19 buts et 28 mentions d’aide pour 47 points. Il a également purgé 195 minutes de pénalités.

«Ce que je trouve également plaisant avec les Wolves, c’est qu’ils ont plusieurs gros bonshommes et je n’aurai donc pas à me battre autant», ajoute le hockeyeur de 36 ans.