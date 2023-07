Marko Estrada et sa bande envahissent le Centre Rhéal-Cormier

Marko Estrada est tellement occupé qu’il ne sait plus où donner de la tête ces jours-ci. Son carnet de rendez-vous est si rempli qu’il ne dirait probablement pas non à se faire cloner.

Heureusement, il trouve encore le temps de venir faire son petit tour annuel à Shippagan, comme ce sera le cas ce mercredi, dans le cadre du Festival des pêches et d’aquaculture du Nouveau-Brunswick.

«Je t’avoue que je suis pas mal fatigué, s’est lamenté Estrada en riant. Écoute, vendredi soir j’ai lutté en Beauce, puis samedi j’ai fait un aller-retour Québec-Moncton pour la North Pro parce que je luttais dimanche après-midi à Trois-Rivières. Je repars mardi pour Shippagan et j’ai encore d’autres combats en fin de semaine.»

«Ça va être comme ça pendant tout l’été. Je suis toujours sur la route. C’est complètement fou. Et je ne te parle pas de ce que je fais avec le théâtre et d’autres projets hors de la lutte. Je suis invité régulièrement à des podcasts et rien que dans le prochain mois je dois me rendre six fois à Montréal pour différents trucs», raconte-t-il d’un souffle.

Ce mercredi donc, l’alter ego de Marc Roussel sera au Centre Rhéal-Cormier avec ce qu’il considère le meilleur groupe de saltimbanques du ring que les amateurs de lutte de la Péninsule acadienne aura eu l’occasion de voir depuis longtemps.

C’est d’ailleurs la troisième fois que l’Acadien originaire de Le Goulet vient faire son tour au Festival de Shippagan dans les dernières années et la deuxième année consécutive. En grande finale, il affrontera le détestable DGenerate.

«Il est le champion de la AWE et c’est un lutteur qui me donne toujours d’excellents matchs, affirme Estrada. Les gens aiment le détester. Je réserve aussi une belle surprise aux gens pendant cette finale.» Au total, c’est un gala de six duels que le lutteur-promoteur propose aux amateurs de lutte.

«C’est de loin le meilleur programme de lutte que j’aurai apporté ici, dit-il. Ce n’est quand même pas évident de venir à Shippagan en plein milieu de semaine, parce que ça implique que les lutteurs doivent prendre des journées de congé de leur travail. Cette fois-ci, je me suis pris longtemps d’avance cette année.»

L’un des combats qui promet de faire jaser, c’est lui qui va opposer Franky The Mobster et Giant Orion, un géant de près de 7 pieds et de 300 livres.

Le vétéran Benjamin Tull en viendra pour sa part aux prises avec Alex Williams. Le jeune Zak Patterson, à qui plusieurs prédisent un brillant avenir dans la lutte, sera de son côté confronté à Lil’ Blay.

Un combat en équipe impliquera par ailleurs Robby Hennessy et Yann Pike contre un duo mystère.

Enfin, deux lutteurs de la scène locale seront également en action. Gabriel Savage affrontera pour l’occasion The Snake.

Marko Estrada est d’autre part déjà assuré de venir lutter à plusieurs autres reprises au Nouveau-Brunswick dans les prochains mois.

Ainsi, le 2 septembre, il fera la finale du premier gala de la Real Savage Pro Wrestling (RSPW) face à Beast King FTM, alias Franky The Mobster.

Il devrait également prendre part à plusieurs galas de la North Pro dans le Sud-Est de la province.

Notons que Marko Estrada est actuellement le champion de la North Pro, le champion du Saguenay et le champion par équipe de la NSPW.

Veuillez prendre note que les portes du Centre Rhéal-Cormier ouvriront dès 18h et que la cloche du premier combat se fera entendre à 19h.