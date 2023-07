Steamers: Filion était le meilleur des nombreux candidats

Aussi incroyable que cela puisse l’être, tout près de 40 candidats d’un peu partout dans l’Est du pays reluquaient le poste d’entraîneur-chef des Steamers de West-Kent.

Invité à nous expliquer comment l’embauche d’Olivier Filion s’est faite, le jeune directeur général Justin Blackmore a gentiment accepté de jouer le jeu.

«J’ai d’abord fait un tri pour garder ce que je croyais être les 15 meilleures candidatures, affirme-t-il. J’ai alors fait des entrevues avec ces 15 personnes, puis j’ai gardé les cinq meilleurs choix pour une deuxième rencontre. Olivier était déjà mon homme, mais je voulais être certain de prendre la bonne décision. Les autres finalistes étaient quand même très bons eux aussi.»

Mais avant d’officialiser son embauche, Blackmore a rencontré Filion en compagnie du propriétaire et président du club, David Hinkley.

Pourquoi Olivier Filion?

«J’aime le fait qu’il possède beaucoup d’expérience, autant comme joueur que comme entraîneur. C’est un gars qui possède une excellente réputation et qui a aidé plusieurs joueurs à jouer dans le junior majeur ou le junior A. C’était également important pour nous d’embaucher une personne bilingue», révèle Blackmore.

David Hinkley donne entièrement raison à son homme de confiance.

«Justin a fait un travail minutieux et il a rapidement reconnu Olivier Filion comme un candidat solide. Nous croyons d’ailleurs tous que c’est une excellente embauche. L’une des premières choses que j’ai remarquées au sujet de Filion, c’est sa passion pour le jeu et toute l’importance qu’il met dans les détails sur et hors de la glace. Ce sont des choses qui vont grandement nous aider à établir une culture gagnante avec notre franchise», soutient Hinkley.

Maintenant que ce gros dossier a été mené à terme, les prochaines étapes sont l’embauche de deux entraîneurs adjoints, de deux recruteurs pour la province du Nouveau-Brunswick et, bien entendu, la préparation du camp d’entraînement qui va s’ouvrir le 24 ou le 25 août.

«Je dois en discuter avec Olivier, mais je crois que nous allons embaucher deux adjoints pour compléter l’équipe d’entraîneurs. J’aimerais également trouver deux autres recruteurs dans la province pour m’aider. Alors s’il y a des personnes qui pensent avoir ce qu’il faut pour trouver des talents, c’est l’occasion de nous envoyer leur c.v.», mentionne Blackmore, qui est à la fois le d.g. et le directeur du recrutement de l’équipe.

Blackmore et Filion devront également s’assurer que tous les joueurs de la dernière campagne sont à l’aise avec l’idée du déménagement de la concession.

«Nous avons déjà échangé certains joueurs qui ne voulaient pas venir ici et il est possible qu’il y en ait un ou deux autres, indique Blackmore. Par contre, il n’y a rien de garanti à leur sujet. Nous croyons encore que nous parviendrons à les convaincre de venir jouer à Bouctouche. Déménager une équipe dans une autre province, c’est beaucoup plus compliqué que les gens peuvent croire.»

En bref…

Trois porte-couleurs des Cavaliers de Clément-Cormier de la dernière campagne vont prendre part au camp d’entraînement. Il s’agit du défenseur Simon Gallant, de même que des attaquants Maxime Poirier et Olivier Breau…

Au moins deux joueurs des Koyotes de Kent (junior B) ont déjà reçu une invitation pour le camp. Il s’agit du gardien Olivier Dallaire et de l’attaquant Alex Ferguson. D’autres joueurs des Koyotes pourraient également s’ajouter, ainsi que des représentants des Knights de Cap-Pelé et du Vito’s de Moncton. Justin Blackmore a aussi l’intention d’inviter des joueurs des Hawks d’Elsipogtog, la nouvelle équipe du Circuit provincial junior C. «Nous voulons absolument développer de bonnes relations avec ces équipes, confie Blackmore. Notre objectif est d’affilier certains joueurs pour la prochaine saison. Il est aussi possible que nous décidions de présenter un camp des recrues d’une durée de deux jours avant le gros camp. Ce n’est pas habituel dans notre ligue, mais nous croyons que ce serait une bonne idée. C’est quelque chose que nous étudions en ce moment»…

Mark Chisholm (Nouvelle-Écosse) et Charles Dyke (Terre-Neuve-et-Labrador) sont les deux autres recruteurs des Steamers…

Olivier Filion, qui était à la tête du programme des Saints de Mount Academy, une école privée installée à North Rustico, sur l’Île-du-Prince-Édouard, y conservera un poste de conseiller senior pour un certain temps…

Rappelons que Dave Kennedy est le seul entraîneur adjoint embauché, lui qui s’occupera des gardiens…